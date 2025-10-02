В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире

Иерей Лукьянов: Навроцкий общается с демонами, а не духом Пилсудского

Президент Польши Кароль Навроцкий, заявивший об общении с духом бывшего главы республики Юзефа Пилсудского, вероятно, взаимодействует с демонами, уверен председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что подобное до добра не доведет.

Бог предупреждал, что под видом душ предков с человеком взаимодействуют падшие ангелы (демоны), цель которых — погубить род человеческий. Так и господин Навроцкий, «общаясь» с умершим, судя по всему, взаимодействует с демонами, — рассказал он.

По словам священнослужителя, увлечение правящих элит контактами с якобы душами мертвых всегда было предвестником больших бед и потрясений в государстве. Известный своими антисоветскими и русофобскими взглядами Пилсудский умер в 1935 году.

Представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией сказала, что Навроцкому стоило еще до выборов рассказать о своих регулярных «беседах» с духом Пилсудского. По мнению дипломата, «общение» главы государства с призраками ни в одной из парадигм нельзя назвать нормальным.