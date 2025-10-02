Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 12:10

В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире

Иерей Лукьянов: Навроцкий общается с демонами, а не духом Пилсудского

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: DAMIAN BURZYKOWSKI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий, заявивший об общении с духом бывшего главы республики Юзефа Пилсудского, вероятно, взаимодействует с демонами, уверен председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что подобное до добра не доведет.

Бог предупреждал, что под видом душ предков с человеком взаимодействуют падшие ангелы (демоны), цель которых — погубить род человеческий. Так и господин Навроцкий, «общаясь» с умершим, судя по всему, взаимодействует с демонами, — рассказал он.

По словам священнослужителя, увлечение правящих элит контактами с якобы душами мертвых всегда было предвестником больших бед и потрясений в государстве. Известный своими антисоветскими и русофобскими взглядами Пилсудский умер в 1935 году.

Представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией сказала, что Навроцкому стоило еще до выборов рассказать о своих регулярных «беседах» с духом Пилсудского. По мнению дипломата, «общение» главы государства с призраками ни в одной из парадигм нельзя назвать нормальным.

РПЦ
церковь
Кароль Навроцкий
бог
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.