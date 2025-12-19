Новый год-2026
Никола Зимний 19 декабря: история праздника, традиции, запреты

Верующие в России 19 декабря отмечают Николу Зимнего. В церковном календаре наиболее значимыми считаются три даты из жизни одного из самых почитаемых святых в России: 22 мая — день обретения мощей, 11 августа — Рождество Николая Чудотворца и 19 декабря — Успение (кончина) святителя Николая. Расскажем о жизни Николая Чудотворца и объясним, почему его почитают и католики, и православные, о чем молиться святому и как провести этот день.

Житие Николая Чудотворца

Согласно житию, будущий святитель родился в семье благочестивых и состоятельных христиан Феофана и Нонны. Долгое время они были бездетны, и только после горячих молитв Господь даровал им сына, которого они назвали Николаем. С самого рождения его жизнь была наполнена чудесами. Рассказывают, что во время крещения младенец, еще не умея ходить, простоял в купели три часа. С ранних лет он отличался глубокой верой и благочестием, проводил много времени в храме, изучал Священное Писание и вел аскетический образ жизни.

Уже в юности Николай прославился своим милосердием. Он унаследовал большое состояние, но предпочел раздать его бедным. Самый известный эпизод из его жизни — спасение трех дочерей разорившегося купца от бесчестья. Мужчина не мог собрать им приданое. Узнав об этом, святой Николай трижды ночью тайно подбрасывал в их дом мешочки с золотом, обеспечив им возможность выйти замуж. С тех пор он и стал почитаться как покровитель невинных и обездоленных.

На этом помощь нуждающимся не закончилась. По преданию, Николай не раз подбрасывал в бедствующие дома мешки с деньгами. Причем однажды мешок попал в сохнущий на веревке чулок. Так и зародилась западная рождественская традиция украшать дом носками для подарков. А сам Николай Угодник стал прообразом Санты-Клауса.

Христиане почитают святителя Николая как чудотворца. Считается, что молитвами он не раз спасал моряков и даже вернул некоторых погибших к жизни. Поэтому святого почитают как покровителя мореплавателей. Николай также спасал из заключения невинно осужденных, примирял поссорившихся и творил другие благие деяния.

Николай Чудотворец скончался в глубокой старости около 345 года в Мирах, где и был похоронен. При погребении его мощи замироточили. Именно 19 декабря принято считать днем, когда святитель покинул этот мир. Сегодня его мощи, обладающие чудесными свойствами, хранятся в итальянском городе Бари.

Традиции Николиного дня в России и за рубежом

Во всех верующих семьях России это праздник был самым любимым у маленьких детей. В этот день было принято дарить малышам небольшие подарки: чаще всего они находили под подушками конфеты и фрукты.

В истории сохранились свидетельства, что 19 декабря в деревнях молодые парни отправлялась колядовать — они заходили во все дома селения, пели песни и танцевали для хозяев, желая им здоровья и благополучия для их семьи. В ответ ребят угощали различными сладостями. Незамужние девушки в ночь на Николу Зимнего гадали на замужество и молились Чудотворцу, чтобы он послал им достойного супруга.

У католиков Святой Николай ассоциируется с Санта-Клаусом. Так получилось благодаря легенде о том, что сначала святой просто подкладывал монетки на окна в домах бедняков, а однажды кинул их в дымоход камина. Золото упало в не в угли, а в носки, которые сушились над огнем. Именно поэтому западные христиане до сих пор соблюдают традицию вешать носки для подарков на камин.

О чем молятся Николе Угоднику сегодня

Молитва к Николаю Чудотворцу — не просто набор слов, а искренний диалог с заступником. Его просят обо всем, что беспокоит душу и тело. О чем чаще всего молятся святителю?

  • О защите и покровительстве в путешествиях. Он считается покровителем моряков и всех, кто находится в пути. Легенды рассказывают, что он неоднократно спасал корабли от гибели во время штормов, являясь морякам и управляя парусами.
  • Об исцелении от болезней. Верующие молятся ему о здоровье для себя и своих близких.
  • О помощи в сложных жизненных ситуациях. Святитель помогает в разрешении конфликтов, защищает от несправедливости, утешает в горе.
  • Об удачном замужестве и финансовом благополучии. История с тремя дочерьми купца закрепила за ним репутацию помощника в семейных делах и покровителя нуждающихся.

Народные обычаи и приметы 19 декабря

Дни, посвященные святителю, всегда были окружены множеством народных обычаев и примет. Расскажем о некоторых из них.

  • Заморозки на Николу считались верной приметой холодной и снежной зимы.
  • Сколько снега на Николу Зимнего, столько травы будет на Николу Теплого (22 мая) — примета на урожай.
  • Если до Николы снег выпал, но растаял — к затяжной зиме.
  • В этот день полагалось отмечать праздник всем миром. Главный обычай дня — накрывать богатый и постный стол, кататься с горок и водить хороводы.
  • В Николин день было принято дарить подарки детям и помогать нуждающимся.
  • Молитвы к Николаю Чудотворцу в этот день считались особенно сильными.
  • Разумеется в праздничный день запрещено было ругаться. Конфликт, начавшийся в этот день, мог затянуться надолго и считался большим грехом перед святым Николаем.
  • Нельзя было унывать и грустить, плакать или жаловаться на жизнь.
  • Запрещалось заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием.

Ранее мы рассказали, как и о чем правильно молиться Николаю Чудотворцу.

