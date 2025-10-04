Лики святости: классификация святых в православии

На каждый день

Глава РПЦ, патриарх Московский и всея Руси Кирилл передает в дар храму икону Пузовских мучениц Евдокии Шейковой, Дарии Тимагиной, Дарии Улыбиной и Марии Неизвестной с частицами мощей

Почитание святых — одна из главных традиций христианства, ведь именно святые служат для верующих примером высшей преданности Богу. Если вы когда-либо интересовались житиями святых, то наверняка замечали, что Божьи угодники распределены по различным категориям, таким как великомученики, преподобные, блаженные и не только. В православной традиции эти категории известны как «лики святости». О том, что это такое и как определяется лик, читайте в материале NEWS.ru.

Что такое лики святости

Лики, или чины, святости — это особые группы святых, определяемые характером подвига и духовного пути Божьих угодников. Они помогают лучше понять многообразие путей к святости и глубины духовного опыта, доступного человеку. Каждый лик отражает особенности религиозного подвига, который совершил святой, будь то мученичество, подвижническая монашеская жизнь, пастырское служение или иные формы святости.

Существует порядка двух десятков чинов святости. Самые распространенные из них — это:

мученики и великомученики — те, кто принял пытки или даже смерть за веру во Христа, выдержав тяжелые страдания;

преподобные — монахи и подвижники, которые достигли святости через аскетическую и монашескую жизнь, предаваясь молитве и посту;

святители — епископы и архиереи, которые проявили образцовый пастырский подвиг и праведную жизнь;

праведные — миряне, ведущие праведную жизнь;

блаженные — юродивые, обличавшие грехи общества через мнимое безумие, на самом деле являющееся путем к смирению;

столпники, молчальники и другие особые подвижники — аскеты с необычными подвигами, такими как жизнь на столпе или в полном молчании.

Также в православии выделяют лики апостолов, бессребреников (святых, бескорыстных врачевателей), равноапостольных (проповедников христианства народам), пророков и других.

Таким образом, лики святости — это систематизация святых по их духовным подвигам и служению Богу, что помогает верующим лучше понимать и почитать святых, а также вдохновляться их примерами на собственном духовном пути. Далее мы приведем примеры святых каждого чина.

Верующие поклоняются иконе и ковчегу с мощами святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси в 1917–1925 годах Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости

Мученики и великомученики: пострадавшие за веру

Мученик и великомученик в православии отличаются прежде всего масштабом и характером перенесенных мучений, а также социальным происхождением в историческом контексте.

Мученик — это любой христианин, который за веру во Христа претерпел страдания или мученическую смерть, не отрекшись от веры, независимо от его социального положения или сана.

Великомученик изначально означал мученика знатного происхождения или высокого сана, который претерпел особо тяжкие, долгие и жестокие страдания за веру. Однако в современном православном сознании это понятие чаще связывают с особо великими и продолжительными муками, которые отличают великомучеников от просто мучеников. Несмотря на разные трактовки, великомученик воспринимается как мученик с выдающимся подвигом страдания и верности.

Примеры мучеников и великомучеников — святых, пострадавших за веру в православии:

святой Георгий Победоносец (303 г.) — один из самых известных святых великомучеников. Будучи воином в армии Римской империи, он открыто исповедовал христианство, за что был подвергнут жестоким пыткам; оставался верен Христу до самой смерти;

святой великомученик Димитрий Солунский (около 305–306 гг.) — воин и защитник веры, принявший мученическую смерть за Христа;

святая великомученица Екатерина Александрийская (начало IV века) — девушка знатного происхождения, которая обратилась в христианство и за это была подвергнута жестоким пыткам и казнена;

святой великомученик Пантелеимон (около 303–305 г.) — врач, который прославился своей верой и даром исцеления, за что принял мученическую кончину;

святой мученик Трифон — мученик, который прославился своей стойкостью в испытаниях за веру во Христа;

святые Борис и Глеб — князья, считающиеся страстотерпцами, которые приняли мученическую смерть, сохранив веру и христианское смирение.

Эти святые проявили высшую преданность Христу, пожертвовав своей жизнью ради веры. Они стали примером стойкости и мужества для последующих поколений христиан.

Древнерусская рукопись «Житие Бориса и Глеба» (конец XI — начало XII века) Фото: М. Юрченко / РИА Новости

Преподобные: подвижники монашеской жизни

Преподобные — это святые, которые достигли высокого духовного совершенства через монашеский аскетизм и подвижничество. Чаще всего они проживали в монастырях. Там, удалившись от суеты мира, они могли посвятить себя молитве, посту и духовной борьбе.

Примеры преподобных — подвижников монашеской жизни в православии:

преподобный Сергий Радонежский — великий духовный наставник и основатель Троице-Сергиевой лавры, символ молитвенной и общественной жизни православной России;

преподобный Серафим Саровский — один из самых почитаемых русских святых, молитвенник и исцелитель, вел уединенный аскетичный образ жизни;

преподобный Антоний Печерский — основатель Киево-Печерской лавры, известный монашеской жизнью и духовными подвигами;

преподобный Максим Грек — выдающийся богослов и подвижник, защитник православной веры;

преподобный Кирилл Белозерский — молитвенник и основатель монастырей на севере России;

преподобный Авраамий Мирожский — известный монашеский подвижник.

Эти святые достигли духовных высот через аскетизм, молитву и подвиги отшельничества или монашеской общины. Их жизни стали примером неустанного поиска Бога и преодоления мирских соблазнов.

Икона преподобного Кирилла в церкви Кирилло-Белозерского мужского монастыря Фото: М. Юрченко / РИА Новости

Святители: епископы и архиереи, угодившие Богу

Святители — это святые, которые занимали высокие церковные иерархические должности, такие как епископы или архиереи, и проявили в своей службе выдающуюся заботу о пастве и преданность Богу. Они не только управляли Церковью, но и несли духовное наставничество, защищая веру от ереси и отстаивая права верующих.

В числе самых известных святителей выделяются:

святитель Николай Чудотворец — архиепископ Мир Ликийских, прославленный своими чудесами и заботой о народе;

святитель Алексий, митрополит Московский — известный своей праведной жизнью и духовным руководством;

святитель Филарет Московский — великий просветитель и реформатор Церкви;

святитель Иннокентий Московский — миссионер и архипастырь Сибири и Аляски;

святитель Лука Крымский — известный врач и искренний пастырь;

святитель Иоанн Златоуст — великий проповедник и церковный учитель.

Праведные и блаженные: миряне и юродивые

Праведные — это святые, которые прожили честную, благочестивую жизнь в повседневных условиях, не занимая церковных должностей и не уединяясь в монастырях. Это миряне, посвятившие себя добродетели, семье и работе на благо ближних. В их числе:

праведный Петр Мытарь — византийский святой, прославившийся милосердием;

праведный Филарет Милостивый — известен своей любовью к ближним и деятельным милосердием;

праведная Иулиания Лазаревская (Муромская) — многодетная мать, проявившая милосердие и аскетизм в мирской жизни;

праведный Симеон Верхотурский — мирянин-подвижник, живший в уединении и молитве, чьи мощи прославились чудесами.

праведный Иоанн Кронштадтский — священник белого духовенства, почитаемый за выдающуюся пастырскую деятельность и самоотречение.

Усыпальница святого Иоанна Кронштадтского в Иоанновском женском монастыре Фото: М. Юрченко /РИА Новости

Отдельно стоит сказать о юродивых. Это особая категория святых, которая проявляла святость через необычное поведение, порой кажущееся безумием. Сумасшествие в их случае было путем к духовному прозрению, а также способом публичного обличения грехов общества. В православной традиции, в частности, почитаются:

Василий Блаженный — первый русский юродивый святой, прославившийся необычным поведением и проповедью покаяния в XVI веке;

Прокопий Устюжский — юродивый Христа ради, который отказался от мирской жизни и принимал на себя видимость безумия ради спасения других;

Ксения Петербургская — юродивая женщина XVIII века, которая ходила по улицам Петербурга в одежде покойного мужа, помогала страждущим и молилась за людей;

Андрей Блаженный из Константинополя — жил в X веке, отличался необычным образом жизни и духовной прозорливостью;

Паша Саровская — юродивая женщина, известная своими аскетическими подвигами и духовной мудростью;

Прокопий Вятский — юродивый из XVI века, символ смирения и самопожертвования.

Столпники, молчальники и другие подвижники

Среди православных святых также выделяются подвижники, выбравшие необычные пути аскетизма и молитвенного подвига. Столпники — монахи, проводившие годы на вершине столпа (особого столба, сооруженного для молитв и уединения). Их подвиг уникален тем, что они максимально ограничивали свое общение с миром и испытывали телесные трудности ради духовного возрастания.

Молчальники — это святые, посвятившие себя жизни в полном молчании, чтобы глубже слышать голос Божий и не отвлекаться на мирские заботы.

Другие подвижники включают пустынников, отшельников и затворников, которые выбирали изоляцию для усиленного духовного труда.

Примеры столпников, молчальников и других подвижников в православии:

преподобный Симеон Столпник — первый известный столпник, жил на вершине столпа в молитве и аскезе, тем самым отделяясь от мирской суеты;

Икона «Святой Симеон Столпник с житием». Фрагмент. XVI век Фото: О. Игнатович/РИА Новости

преподобный Даниил Столпник — жил на столпе, посвятив себя молитве и духовному подвигу, известен чудотворством;

преподобный Лука Новый Столпник — примечательный подвижник, в подвиге столпничества достигший высокого духовного совершенства;

Иоанн Молчальник (Безмолвник) — посвятил много лет обету молчания, чтобы достичь внутренней молитвы и единения с Богом, избегая суеты мира;

святой Пимен Великий — молчальник, подвизавшийся в безмолвии и уединении;

Афанасий Печерский — затворник и молчальник, провел много лет в молитве и воздержании, его подвиг известен в Киево-Печерской лавре.

Это только некоторые примеры святых мучеников, преподобных, подвижников и Божьих угодников. Их подвиги напоминают о разнообразии способов служения Богу, при этом каждый из них является примером непоколебимой веры.

Ранее мы привели православный календарь на 2025–2026 годы.