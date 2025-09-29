Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 17:30

Псково-Печерский монастырь: история, что посмотреть и как добраться

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь Фото: Павел Герасимов/РИА Новости

Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь, расположенный в городе Печоры Псковской области, — одно из самых древних и значимых духовных мест России. Обитель, основанная еще в XV веке, обладает уникальной атмосферой. Монастырь знаменит своими пещерами. Рассказываем об истории духовного места, объясняем, как до него добраться и что посмотреть.

Псково-Печерский мужской монастырь: история и современность

Псково-Печерский монастырь основан в 1473 году монахом Ионой. Первые храмы обители были расположены прямо в пещерах — отсюда и «Печерский». Местные пещеры называют «Богом зданными», что означает «созданные Богом». Легенды гласят, что они появились здесь в конце XIV века, в год смерти Сергия Радонежского.

Первые века своего существования обитель была под постоянной угрозой нападений и разорений со стороны ливонцев: она находилась в пограничье. Особенно масштабно развивался монастырь уже в XVI веке, при игумене Корнилии. Его стараниями вокруг обители возвели крепкие каменные укрепления, церковь Николы Вратаря. Легенды гласят, что могущественного священнослужителя убил лично Иван Грозный. Царь подозревал его в измене.

В XVI–XVII веках монастырь выдержал несколько осад: взять его не смогли ни польский король Стефан Баторий, ни шведские Густав II Адольф и Карл XII. Территория обители постоянно расширялась. Здесь появились новые церкви: Покровская, Сретенская, Лазаря Четверодневного, Михайловский собор.

Внутреннее убранство Успенского собора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры Псковской области Внутреннее убранство Успенского собора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры Псковской области Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

После распада Российской империи часть бывшей Псковской губернии вместе с Печорами отошла Эстонии. В ее составе монастырь находился до присоединения страны к СССР в 1940 году. Долгое время во всем государстве действовали только два монастыря — этот и знаменитая Троице-Сергиева лавра.

Современный комплекс Псково-Печерского монастыря включает в себя несколько храмов, среди которых главным называют Успенскую церковь, построенную непосредственно в пещерах. Здесь хранится множество старинных икон, а также мощи святых, привлекающие паломников со всех уголков страны. В монастыре находится некрополь — место захоронения, используемое на протяжении многих веков.

Стараниями одного из последних игуменов обители — митрополита Тихона — в обители действует филиал Сретенской духовной академии.

Священнослужитель на Святой горе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры Псковской области Священнослужитель на Святой горе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры Псковской области Фото: Владимир Астапкович /РИА Новости

Как добраться до Псково-Печерского монастыря

Псково-Печерский монастырь находится недалеко от Пскова. Добраться до него можно несколькими способами:

  • На автомобиле или такси. Из Пскова до Печор можно доехать за час-полтора.
  • На автобусе. Из Пскова до Печор регулярно ходят рейсовые автобусы, время в пути составляет около полутора часов. Автобусы отправляются с автовокзала Пскова. Рекомендуем воспользоваться маршрутом № 207 и рейсом на 08:00 автобуса № 126. Будьте аккуратны, когда планируете поездку, в некоторых частях Псковской области введен паспортный контроль.
  • На экскурсионном автобусе. Во многих крупных городах, включая Псков, предлагаются туры и паломнические поездки в Псково-Печерский монастырь с гидами, которые подробно рассказывают об истории обители и ее достопримечательностях.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в городе Печоры Псковской области Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в городе Печоры Псковской области Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

От автовокзала города Печоры до самого монастыря вы дойдете примерно за 10–15 минут.

Перед поездкой рекомендуется уточнить расписание и проверить погодные условия, особенно в зимний период. Монастырь открыт для посетителей ежедневно.

Псково-Печерский монастырь — это не просто место паломничества, но и уголок древней России, хранящий историю, культуру и духовное наследие. Рекомендуем посетить его.

Ранее мы рассказали, где находятся мощи святых в России: места почитания и паломничества.

монастыри
монастырь
православие
православные праздники
РПЦ
церковь
Анастасия Фомина
А. Фомина
