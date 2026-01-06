Разговение после Рождественского поста: правила и меню

7 января православные христиане справляют светлый праздник Рождества Христова. В этот день подходит к концу Четыредесятница, или Филиппов пост. После длительных ограничений в пище верующие возвращаются к привычному рациону. О том, как правильно разговеться и что можно приготовить для рождественского стола, читайте в материале NEWS.ru.

Основные правила разговения: как не навредить здоровью

Итак, можно ли выйти из поста без вреда для здоровья? Ответ – да, но только при соблюдении ряда правил. Не стоит сразу пускаться во все тяжкие. Переедание после сорокадневных ограничений чревато развитием или обострением болезней ЖКТ: гастрита, язвы и не только. Чтобы избежать этого и правильно выйти из поста:

вводите скоромные продукты постепенно – поначалу основу рациона должна составлять все та же постная еда;

питайтесь сбалансированно – следите за калорийностью и соотношением белков, углеводов и жиров (для облегчения этого процесса можно использовать счетчики калорий);

регулируйте размер порций – длительное говение приводит к уменьшению желудка, не стоит сразу нагружать ЖКТ обилием пищи;

делите пищу на 4–5 небольших приема – в идеале стоит есть в одно и то же время, так что придерживайтесь режима дня;

не забывайте об обильном питье – отдавайте предпочтение чистой воде (в пропорциях 30 мл на 1 кг веса), ягодным и фруктовым настоям, узвару, зеленому чаю.

Соблюдать эти правила нужно минимум неделю. Непосредственно в ночь Сочельника стоит ограничиться кутьей. Далее, чтобы правильно выйти из поста, нужно поэтапно вводить в рацион небольшое количество мяса, яиц и молочных продуктов. Все это – тяжелая пища, так что не налегайте на нее сразу. Мы ведь выходим из поста без вреда для организма!

Основные правила разговения: как не навредить здоровью Фото: Shutterstock/FOTODOM

Традиционные блюда для Рождественского стола

Теперь, когда мы знаем, как разговляться, стоит выяснить, чем именно можно разговеться. Традиционными праздничными блюдами на Рождество являются:

сочиво – пшеничная или рисовая каша с маком, медом и сухофруктами;

узвар – настой из сушеных фруктов;

постные блины на минеральной воде;

постные голубцы с рисом;

винегрет;

рыбный пирог;

постная выпечка.

Можно подать и скоромные блюда, но только в небольшом количестве. Для праздничного ужина подойдут цыпленок табака, холодец, салат с печенью трески или вяленой курицей, запеченный гусь с яблоками и не только.

Отметим, что на Рождество по традиции подают двенадцать блюд – по числу апостолов. Так что праздничный стол буквально ломится от яств. Чтобы не переесть и не навредить ЖКТ, накладывайте лакомства маленькими порциями.

Традиционные блюда для Рождественского стола Фото: Shutterstock/FOTODOM

Примерное меню для праздничного ужина

Далее мы приводим пример меню для рождественского ужина. В качестве основных блюд можно подать:

сочиво;

фаршированную свиную грудку;

запеченную птицу с яблоками и черносливом;

ржаной пирог с рыбой.

Идеальными десертами станут:

постные блины с вареньем;

имбирный пирог;

«козули» – пряники в виде сельскохозяйственных животных;

конфеты;

запеченные яблоки с медом и орехами;

меренги.

Из закусок подойдут следующие:

винегрет;

сельдь под шубой;

холодец;

другие любимые салаты.

В качестве напитков подойдут:

узвар;

морс;

домашний лимонад с мятой и имбирем;

зеленый чай;

компот;

сбитень.

Церковь разрешает употребить немного вина. Но мы напоминаем, что алкоголь вредит здоровью. А после долгих ограничений вред может умножиться.

Стоит также поставить на стол свежие и консервированные фрукты и ягоды. Праздничное настроение непременно создадут мандарины, ананасовые кольца, виноград. Они отличаются низкой калорийностью, но налегать на них также не стоит: они достаточно кислотные.

Примерное меню для праздничного ужина Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепты постных и скоромных блюд

Далее мы приведем рецепты блюд, которые можно подать на рождественский стол. Среди них есть как постные, так и скоромные варианты.

Рождественское сочиво

Замочите 300 г пшеницы на ночь, затем залейте свежей водой и тушите до мягкости и выкипания жидкости (уйдет около 1–1,5 часа). Мак (75 г) и изюм (75 г) замочите в кипятке в отдельных емкостях на 15 минут. Соедините пшеницу с маком, 3–4 ст. л. меда, горстью измельченных орехов, изюмом.

Рождественский гусь в вине

Тушку небольшого гуся вымойте, натрите толикой соли и тмина снаружи и изнутри. Выложите птицу в кастрюлю с вином (не разделывая) и варите около 40 минут.

Узвар

Залейте сушеные яблоки и груши кипятком. При желании добавьте душистые травы, например мяту. Оставьте настаиваться в термосе, затем процедите.

Постные блины

Смешайте 100 г муки с 25 г крахмала и щепоткой соли. Влейте 350 мл теплой воды и взбейте венчиком. Добавьте в жидкое тесто 3 ст. л. растительного масла, замесите. Жарьте на горячей сковородке, смазанной маслом, с обеих сторон до румяности.

Рождественские меренги

Поставьте духовку греться до 135 градусов. Белки 2 яиц взбейте до пенки. Далее введите щепотку соли и щепотку лимонно й кислоты и взбивайте миксером до пиков. Добавьте половину чайной ложки ванильного экстракта и две трети стакана сахара, взбивайте до плотной консистенции (пики не должны опадать). С помощью ложки или кондитерского мешка выложите тесто небольшими порциями (размером с 1 ч. л.) на застеленный противень, отправьте в духовку на 25–30 минут выпекаться до легкой золотистости.

Теперь вы знаете, можно ли выйти из поста без вреда для здоровья и как разговляться правильно. Следуйте советам в начале статьи, чтобы минимизировать нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

