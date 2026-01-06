Разговение после Рождественского поста: правила и меню

7 января православные христиане справляют светлый праздник Рождества Христова. В этот день подходит к концу Четыредесятница, или Филиппов пост. После длительных ограничений в пище верующие возвращаются к привычному рациону. О том, как правильно разговеться и что можно приготовить для рождественского стола, читайте в материале NEWS.ru.
Основные правила разговения: как не навредить здоровью
Итак, можно ли выйти из поста без вреда для здоровья? Ответ – да, но только при соблюдении ряда правил. Не стоит сразу пускаться во все тяжкие. Переедание после сорокадневных ограничений чревато развитием или обострением болезней ЖКТ: гастрита, язвы и не только. Чтобы избежать этого и правильно выйти из поста:
вводите скоромные продукты постепенно – поначалу основу рациона должна составлять все та же постная еда;
питайтесь сбалансированно – следите за калорийностью и соотношением белков, углеводов и жиров (для облегчения этого процесса можно использовать счетчики калорий);
регулируйте размер порций – длительное говение приводит к уменьшению желудка, не стоит сразу нагружать ЖКТ обилием пищи;
делите пищу на 4–5 небольших приема – в идеале стоит есть в одно и то же время, так что придерживайтесь режима дня;
не забывайте об обильном питье – отдавайте предпочтение чистой воде (в пропорциях 30 мл на 1 кг веса), ягодным и фруктовым настоям, узвару, зеленому чаю.
Соблюдать эти правила нужно минимум неделю. Непосредственно в ночь Сочельника стоит ограничиться кутьей. Далее, чтобы правильно выйти из поста, нужно поэтапно вводить в рацион небольшое количество мяса, яиц и молочных продуктов. Все это – тяжелая пища, так что не налегайте на нее сразу. Мы ведь выходим из поста без вреда для организма!
Традиционные блюда для Рождественского стола
Теперь, когда мы знаем, как разговляться, стоит выяснить, чем именно можно разговеться. Традиционными праздничными блюдами на Рождество являются:
сочиво – пшеничная или рисовая каша с маком, медом и сухофруктами;
узвар – настой из сушеных фруктов;
постные блины на минеральной воде;
постные голубцы с рисом;
винегрет;
рыбный пирог;
постная выпечка.
Можно подать и скоромные блюда, но только в небольшом количестве. Для праздничного ужина подойдут цыпленок табака, холодец, салат с печенью трески или вяленой курицей, запеченный гусь с яблоками и не только.
Отметим, что на Рождество по традиции подают двенадцать блюд – по числу апостолов. Так что праздничный стол буквально ломится от яств. Чтобы не переесть и не навредить ЖКТ, накладывайте лакомства маленькими порциями.
Примерное меню для праздничного ужина
Далее мы приводим пример меню для рождественского ужина. В качестве основных блюд можно подать:
сочиво;
фаршированную свиную грудку;
запеченную птицу с яблоками и черносливом;
ржаной пирог с рыбой.
Идеальными десертами станут:
постные блины с вареньем;
имбирный пирог;
«козули» – пряники в виде сельскохозяйственных животных;
конфеты;
запеченные яблоки с медом и орехами;
меренги.
Из закусок подойдут следующие:
винегрет;
сельдь под шубой;
холодец;
другие любимые салаты.
В качестве напитков подойдут:
узвар;
морс;
домашний лимонад с мятой и имбирем;
зеленый чай;
компот;
сбитень.
Церковь разрешает употребить немного вина. Но мы напоминаем, что алкоголь вредит здоровью. А после долгих ограничений вред может умножиться.
Стоит также поставить на стол свежие и консервированные фрукты и ягоды. Праздничное настроение непременно создадут мандарины, ананасовые кольца, виноград. Они отличаются низкой калорийностью, но налегать на них также не стоит: они достаточно кислотные.
Рецепты постных и скоромных блюд
Далее мы приведем рецепты блюд, которые можно подать на рождественский стол. Среди них есть как постные, так и скоромные варианты.
Рождественское сочиво
Замочите 300 г пшеницы на ночь, затем залейте свежей водой и тушите до мягкости и выкипания жидкости (уйдет около 1–1,5 часа). Мак (75 г) и изюм (75 г) замочите в кипятке в отдельных емкостях на 15 минут. Соедините пшеницу с маком, 3–4 ст. л. меда, горстью измельченных орехов, изюмом.
Рождественский гусь в вине
Тушку небольшого гуся вымойте, натрите толикой соли и тмина снаружи и изнутри. Выложите птицу в кастрюлю с вином (не разделывая) и варите около 40 минут.
Узвар
Залейте сушеные яблоки и груши кипятком. При желании добавьте душистые травы, например мяту. Оставьте настаиваться в термосе, затем процедите.
Постные блины
Смешайте 100 г муки с 25 г крахмала и щепоткой соли. Влейте 350 мл теплой воды и взбейте венчиком. Добавьте в жидкое тесто 3 ст. л. растительного масла, замесите. Жарьте на горячей сковородке, смазанной маслом, с обеих сторон до румяности.
Рождественские меренги
Поставьте духовку греться до 135 градусов. Белки 2 яиц взбейте до пенки. Далее введите щепотку соли и щепотку лимонно й кислоты и взбивайте миксером до пиков. Добавьте половину чайной ложки ванильного экстракта и две трети стакана сахара, взбивайте до плотной консистенции (пики не должны опадать). С помощью ложки или кондитерского мешка выложите тесто небольшими порциями (размером с 1 ч. л.) на застеленный противень, отправьте в духовку на 25–30 минут выпекаться до легкой золотистости.
Теперь вы знаете, можно ли выйти из поста без вреда для здоровья и как разговляться правильно. Следуйте советам в начале статьи, чтобы минимизировать нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
