Крабовый салат заиграет по-новому: простой фруктовый поворот с яблоком и мандарином, который удивляет с первой ложки

Классический крабовый салат знают все, но иногда так хочется сделать его легче и свежее без сложных ингредиентов. Я нашла удачное решение — добавить обычные фрукты, которые есть под рукой. Вкус получается неожиданно гармоничным и отлично подходит даже для праздничного стола.
Яблоко и мандарин придают салату сочность, легкую кислинку и убирают ощущение тяжести. Такой вариант особенно нравится тем, кто устал от привычных сочетаний, но не хочет отказываться от любимого блюда. Готовится все быстро, а результат всегда радует.
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 1 упаковка;
- куриное яйцо — 4 штуки;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- мандарин — 1 штука;
- яблоко зеленое — 1 штука;
- майонез — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Яйца отварите, остудите и нарежьте кубиками. С кукурузы слейте жидкость, крабовые палочки измельчите. Яблоко очистите и нарежьте тонкой соломкой, мандарин разделите на дольки и уберите пленки. Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом, посолите и хорошо перемешайте. Перед подачей обязательно охладите салат.
