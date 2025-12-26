Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 13:43

Крабовый салат заиграет по-новому: простой фруктовый поворот с яблоком и мандарином, который удивляет с первой ложки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Классический крабовый салат знают все, но иногда так хочется сделать его легче и свежее без сложных ингредиентов. Я нашла удачное решение — добавить обычные фрукты, которые есть под рукой. Вкус получается неожиданно гармоничным и отлично подходит даже для праздничного стола.

Яблоко и мандарин придают салату сочность, легкую кислинку и убирают ощущение тяжести. Такой вариант особенно нравится тем, кто устал от привычных сочетаний, но не хочет отказываться от любимого блюда. Готовится все быстро, а результат всегда радует.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 1 упаковка;
  • куриное яйцо — 4 штуки;
  • кукуруза консервированная — 1 банка;
  • мандарин — 1 штука;
  • яблоко зеленое — 1 штука;
  • майонез — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Яйца отварите, остудите и нарежьте кубиками. С кукурузы слейте жидкость, крабовые палочки измельчите. Яблоко очистите и нарежьте тонкой соломкой, мандарин разделите на дольки и уберите пленки. Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом, посолите и хорошо перемешайте. Перед подачей обязательно охладите салат.

Ранее сообщалось, что праздничная суматоха не мешает подать на стол что-то по-настоящему вкусное. Этот антрекот порадует сочностью, ароматом и тем, что готовится почти без усилий. Способ прост, но результат выходит ресторанным — как раз то, что нужно в новогоднюю ночь.

