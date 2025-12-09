Сочный антрекот для новогоднего стола: простой способ приготовить ароматное мясо — без лишних хлопот и долгих маринадов

Праздничная суматоха не мешает подать на стол что-то по-настоящему вкусное. Этот антрекот порадует сочностью, ароматом и тем, что готовится почти без усилий. Способ прост, но результат выходит ресторанным — как раз то, что нужно в новогоднюю ночь.

Для блюда берем свинину 500 г, лук 2 шт., соевый соус 50 г, масло растительное 2 ст. л., специи 1 ч. л. Мясо должно быть охлажденным, чтобы сохранить нежность. Нарезаем кусочки толщиной от 2 см, лук — полукольцами. Все складываем в глубокую миску, добавляем масло, соевый соус и специи, перемешиваем и оставляем на 2 часа при комнатной температуре.

Затем достаем мясо из маринада и перекладываем в форму. Запекаем 40 минут при 180 градусах, после чего даем ему отдохнуть 15 минут. Подача проста: свежие овощи или пюре сделают антрекот идеальным горячим для семейного праздника.

