11 января 2026 в 21:33

Готовлю на ужин вместо котлет с гарниром: капустная запеканка с фаршем — без жарки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Запеканка с капустой и фаршем — это простейший рецепт сытного и вкусного горячего без жарки. Все ингредиенты просто смешиваются и запекаются! Готовлю ее на ужин вместо котлет с гарниром.

Вкус получается очень гармоничным: сочный фарш, нежная, слегка сладковатая тушеная капуста и ароматная сырная корочка сверху создают идеальную комбинацию.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 500 г белокочанной капусты, 1 луковица, 2 яйца, 100 мл сметаны или майонеза, 150 г тертого твердого сыра, соль, перец, специи по вкусу. Духовку разогрейте до 180°C. Капусту мелко нашинкуйте, лук нарежьте кубиками. В большой миске соедините фарш, капусту, лук, яйца, сметану, половину тертого сыра, соль и специи. Хорошо перемешайте массу, чтобы все равномерно распределилось. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите в нее подготовленную массу, разровняйте верх. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте запеканку оставшимся сыром и верните в духовку еще на 15–20 минут. Дайте запеканке немного остыть, нарежьте на порции и подавайте со сметаной или зеленью.

Ранее стало известно, как в сковороде приготовить запеканку из фарша и картошки.

