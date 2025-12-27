Прямо на плите в сковороде готовлю запеканку из картошки и фарша: рецепт на каждый день

Прямо на плите в сковородке готовлю запеканку из картошки и фарша. Это идеальный рецепт на каждый день, когда нужно приготовить обед или ужин из простых продуктов.

Вкус получается насыщенным и домашним: нежная картошка, сочный фарш, ароматные овощи и тягучая сырная корочка создают идеальную комбинацию. Это блюдо сэкономит вам массу времени и сил.

Вам понадобится: 4–5 картофелин, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 2 помидора, 100 г твердого сыра, 2–3 ст. л. майонеза, растительное масло, соль, перец, специи по вкусу, 100 мл воды. На дно глубокой сковороды с толстым дном налейте масло. Первым слоем уложите нарезанный кружочками картофель, посолите. Сверху равномерно распределите фарш, разровняйте, посолите и поперчите. Далее выложите кольца лука, затем кружочки помидоров. Смажьте поверхность майонезом. Осторожно влейте по стенке воду. Накройте сковороду крышкой и готовьте на медленном огне 30–35 минут, пока картофель не станет мягким. За 5 минут до готовности откройте крышку, посыпьте запеканку тертым сыром и дайте ему расплавиться под крышкой.

