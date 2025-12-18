Новый год-2026
Люблю тефтели по этому рецепту, получается по-домашнему вкусно: со сметанно-томатной подливой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Люблю готовить тефтели по этому рецепту со сметанно-томатной подливой, получается по-домашнему вкусно: нежные, тающие во рту шарики с сырной сердцевиной в насыщенном, сбалансированном соусе.

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 100 г отварного риса, 1 луковица, соль, перец, 100 г твердого сыра. Для подливы: 200 г сметаны, 2 ст. л. томатной пасты, 300 мл воды или бульона, соль, специи по вкусу. Смешайте фарш, рис, лук, соль и перец. Сформируйте небольшие шарики, внутрь каждого вложите кубик сыра, тщательно залепив. Обжарьте тефтели на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки со всех сторон. В отдельной посуде смешайте сметану, томатную пасту, воду, соль и специи. Залейте этой подливой тефтели в сковороде, доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите 20–25 минут.

Это беспроигрышный вариант сытного и очень вкусного блюда.

Ранее стало известно, как приготовить праздничное горячее из фарша: мясной рулет с грибами.

