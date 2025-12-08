ТИЭФ'25
08 декабря 2025

Даже из фарша можно приготовить праздничное горячее: разнообразьте курицу и мясо с майонезом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Разнообразьте курицу и мясо с майонезом, которые стали привычными блюдами для новогоднего стола. Даже из фарша можно приготовить праздничное горячее! Этот мясной рулет с начинкой — тому доказательство.

Вам понадобится: 600 г мясного фарша, 200 г шампиньонов, луковица, 150 г твердого сыра, яйцо, соль, перец, специи по вкусу. Грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Фарш смешайте с яйцом, солью и специями. Расстелите на столе пищевую пленку, выложите фарш пластом толщиной 1,5–2 см. Сверху разложите ломтики сыра, затем остывшую грибную начинку. С помощью пленки плотно сверните рулет, защипните края. При желании можно сверху обернуть полосками бекона. Переложите рулет швом вниз на противень, смажьте сметаной. Запекайте 40–45 минут при 180 °C до румяной корочки. Дайте немного остыть перед нарезкой.

Вкус этого блюда — нежнейший мясной рулет с тягучей сырной сердцевиной и ароматной грибной начинкой. Сыр внутри плавится и пропитывает фарш, делая его необычайно сочным, а грибы с луком добавляют пикантные нотки.

Ранее стало известно, как приготовить диетическое горячее на Новый год: конвертики из куриного фарша с начинкой на 150 ккал.

