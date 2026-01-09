Нежные рулетики из баклажана с ореховой начинкой. По-грузински сочно, готовится за 20 минут

Эта закуска — настоящая находка для тех, кто ценит яркие грузинские акценты, но не готов часами стоять у плиты. Тонкие ломтики баклажана, обжаренные до нежности, скручиваются вокруг ароматной пасты из грецких орехов с чесноком и зеленью. Сочетание копченых ноток баклажана и насыщенного орехового вкуса создает потрясающую гармонию, а готовится это изящное блюдо действительно всего за двадцать минут.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных баклажана, 150 г грецких орехов, 2-3 зубчика чеснока, пучок кинзы, 1 ч. л. винного уксуса, 1/2 ч. л. хмели-сунели, соль, перец, растительное масло. Баклажаны нарежьте вдоль длинными тонкими ломтиками толщиной около 4-5 мм. Посолите, оставьте на 10 минут, затем промокните влагу и обжарьте на разогретом масле с двух сторон до мягкости и золотистого цвета. Орехи, чеснок, кинзу, уксус и специи измельчите в блендере до состояния густой, но пластичной пасты, при необходимости добавив пару ложек воды. На край каждого остывшего ломтика баклажана нанесите чайную ложку ореховой начинки и плотно сверните в рулет. Выложите рулетики на блюдо, при желании украсьте зернами граната и веточками зелени. Подавайте как самостоятельную холодную закуску.

