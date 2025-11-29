Диетическое горячее на Новый год: конвертики из куриного фарша с начинкой на 150 ккал

Приготовьте на Новый год нежнейшее диетическое горячее блюдо — конвертики из куриного фарша с начинкой из сыра и помидоров. В них 150 ккал на 100 г.

Вам понадобится: 500 г куриного фарша, 150 г нежирного сыра (например, моцареллы), 2 помидора, 2 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец, сушеные травы по вкусу. Духовку разогрейте до 180 °C. Фарш посолите, поперчите, добавьте травы и хорошо перемешайте. На лист пергамента выложите фарш и разровняйте его в виде круга толщиной около 1,5 см. На одну половину круга выложите тонко нарезанные помидоры и тертый сыр. Накройте начинку второй половиной фаршевого круга, аккуратно защипните края, как у большого чебурека. Сверху уберите пергамент, посыпьте блюдо панировочными сухарями для хрустящей корочки и запекайте 25–30 минут до золотистого цвета.

Вкус получается нежным и насыщенным: сочный куриный фарш идеально сочетается с расплавленным сыром и кислинкой помидоров, а хрустящая верхняя корочка добавляет пикантности.

