Целый противень горячего из простых продуктов: картошка с мясом по-генеральски на Новый год

Целый противень горячего из простых продуктов: картошка с мясом по-генеральски на Новый год

Приготовьте на Новый год и праздники беспроигрышное блюдо — картошку с мясом по-генеральски. Из простых продуктов у вас выйдет целый противень горячего!

Вам понадобится: 500 г свинины, 1 кг картофеля, 2 крупные луковицы, 250 г майонеза, 200 г твердого сыра, соль, перец. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками, лук — полукольцами, сыр натрите на терке. Мясо порежьте на стейки или куски, посолите и поперчите. На дно смазанного маслом противня выложите мясо, затем лук, сверху — картошку. Еще раз посолите. Щедро промажьте все майонезной сеткой, чтобы картошка не была сухой. Накройте фольгой и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте тертым сыром и запекайте еще 20–25 минут до золотистой корочки.

Вкус этого блюда — это невероятная гармония сочного фарша с ароматным луком, нежнейшей запеченной картошки и хрустящей сырной шубки. Просто, сытно и безумно вкусно!

Ранее стало известно, как приготовить курицу по-русски: рецепт грудки под яичной шубкой — элементарный вариант ужина.