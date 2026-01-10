Говядина, сыр, тортилья — и на сковороду! Готовлю мексиканские чимичанги с йогуртово-барбекю соусом. Объедение

Это блюдо — удачный кулинарный эксперимент. Нежная говядина маринуется в соевом соусе с имбирем, заворачивается в мексиканскую тортилью с чеддером и обжаривается. Результат — международный хит, который не оставляет равнодушным.

Говядину (400 г) нарезаю тонкими полосками. Лук (1 шт.) режу полукольцами, чеснок (2 зубчика) и имбирь (1 ч. л.) мелко рублю. В сковороде разогреваю масло. На сильном огне быстро обжариваю говядину до корочки, перекладываю в тарелку. В той же сковороде обжариваю лук до мягкости. Возвращаю мясо, добавляю чеснок, имбирь, соль, перец, копченую паприку. Вливаю соевый соус (2 ст. л.), шрирачу (1 ст. л.), кунжутное масло (1 ч. л.) и воду (100 мл). Перемешиваю, накрываю крышкой и тушу на медленном огне 15–20 минут, пока соус не загустеет, а мясо не станет мягким. В конце вмешиваю рубленую зелень. Для соуса смешиваю йогурт, майонез, соус барбекю, соль, перец и паприку. Тортильи слегка подогреваю, чтобы стали эластичными. На каждую выкладываю 2 ломтика сыра чеддер и вдоль центра — порцию остывшей мясной начинки. Заворачиваю плотным рулетом: подворачиваю боковые края, затем скручиваю от себя. Шов кладу вниз. В сковороде растапливаю топленое масло. Обжариваю рулеты по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне до золотисто-коричневой хрустящей корочки. Подаю горячими, разрезав пополам, с приготовленным соусом.

