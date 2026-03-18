18 марта 2026 в 15:38

Забудьте про скучные котлеты! Эти «Черепашки» покорят и детей, и взрослых. Идея для вкусного и веселого ужина

Этот рецепт — больше чем просто блюдо. Это повод собраться вместе на кухне, проявить фантазию и создать съедобных героев, которые гарантированно вызовут восторг у младших членов семьи и теплую улыбку у старших. Процесс лепки и украшения превращает готовку в увлекательную игру.

Что понадобится

Мясной фарш (говяжий, свиной, куриный или смесь) — 600 г, сосиски молочные — 4-5 шт., сыр твердый (для натирания) — 100 г, яйцо куриное — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, зелень (петрушка, укроп) — для подачи, гвоздика сушеная или горошины перца — 2-4 шт. (для глаз).

Как готовлю

Лук мелко нарезаем или натираем, смешиваем с фаршем, яйцом, солью и перцем, тщательно вымешиваем. Для формирования «черепашек» из фарша лепим округлые приплюснутые котлеты. Сосиски разделываем: одну разрезаем вдоль пополам, а затем каждую половинку надрезаем с одного конца крест-накрест, чтобы получилось четыре «лапки». Повторяем с еще двумя сосисками. Из оставшихся сосисок делаем детали: концы — это «головы» (на каждой делаем небольшой горизонтальный надрез для «рта»), средние части — «хвосты». В каждую фаршевую заготовку аккуратно втыкаем по четыре «лапки», «хвост» и «голову». Из гвоздики или перца создаем глазки.

Твердый сыр натираем на крупной терке или нарезаем тонкими пластинами и полосками, выкладываем сверху на котлету в виде панциря-сеточки. Заготовки выкладываем на противень и запекаем в разогретой до 180°C духовке около 30-35 минут. Как только сыр расплавится и начнет запекаться, накрываем котлеты фольгой, чтобы они не подгорели. За 5-7 минут до готовности фольгу снимаем, позволяя сыру подрумяниться. Подаем горячими на подушке из свежей зелени или с картофельным пюре.

Эти котлеты на пару в мультиварке — диетическое чудо без компромиссов. Нежнейший фарш и сливочно-зеленый соус
Общество
Эти котлеты на пару в мультиварке — диетическое чудо без компромиссов. Нежнейший фарш и сливочно-зеленый соус
Беру капусту и курицу: готовлю рулет в духовке — простой рецепт, который удивляет вкусом
Общество
Беру капусту и курицу: готовлю рулет в духовке — простой рецепт, который удивляет вкусом
Солнечные котлеты из пшена — настоящее открытие для ценителей полезной кухни. Богатый вкус за копейки!
Общество
Солнечные котлеты из пшена — настоящее открытие для ценителей полезной кухни. Богатый вкус за копейки!
Эти котлеты из сома — секрет идеального рыбного блюда. Нежнейший фарш со сливочным маслом в хрустящей панировке тает во рту
Общество
Эти котлеты из сома — секрет идеального рыбного блюда. Нежнейший фарш со сливочным маслом в хрустящей панировке тает во рту
Ваш идеальный плов. Мясо, томленое с алычой, и шафрановый рис, который никогда не склеится
Общество
Ваш идеальный плов. Мясо, томленое с алычой, и шафрановый рис, который никогда не склеится
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

