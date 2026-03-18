Забудьте про скучные котлеты! Эти «Черепашки» покорят и детей, и взрослых. Идея для вкусного и веселого ужина

Этот рецепт — больше чем просто блюдо. Это повод собраться вместе на кухне, проявить фантазию и создать съедобных героев, которые гарантированно вызовут восторг у младших членов семьи и теплую улыбку у старших. Процесс лепки и украшения превращает готовку в увлекательную игру.

Что понадобится

Мясной фарш (говяжий, свиной, куриный или смесь) — 600 г, сосиски молочные — 4-5 шт., сыр твердый (для натирания) — 100 г, яйцо куриное — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, зелень (петрушка, укроп) — для подачи, гвоздика сушеная или горошины перца — 2-4 шт. (для глаз).

Как готовлю

Лук мелко нарезаем или натираем, смешиваем с фаршем, яйцом, солью и перцем, тщательно вымешиваем. Для формирования «черепашек» из фарша лепим округлые приплюснутые котлеты. Сосиски разделываем: одну разрезаем вдоль пополам, а затем каждую половинку надрезаем с одного конца крест-накрест, чтобы получилось четыре «лапки». Повторяем с еще двумя сосисками. Из оставшихся сосисок делаем детали: концы — это «головы» (на каждой делаем небольшой горизонтальный надрез для «рта»), средние части — «хвосты». В каждую фаршевую заготовку аккуратно втыкаем по четыре «лапки», «хвост» и «голову». Из гвоздики или перца создаем глазки.

Твердый сыр натираем на крупной терке или нарезаем тонкими пластинами и полосками, выкладываем сверху на котлету в виде панциря-сеточки. Заготовки выкладываем на противень и запекаем в разогретой до 180°C духовке около 30-35 минут. Как только сыр расплавится и начнет запекаться, накрываем котлеты фольгой, чтобы они не подгорели. За 5-7 минут до готовности фольгу снимаем, позволяя сыру подрумяниться. Подаем горячими на подушке из свежей зелени или с картофельным пюре.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.