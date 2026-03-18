Солнечные котлеты из пшена — настоящее открытие для ценителей полезной кухни. Богатый вкус за копейки!

Если вы уверены, что котлеты — это исключительно мясное царство, приготовьте эти из пшена. Они кардинально перевернут ваше представление: сочная овощная сердцевина, хрустящая оболочка и гармония специй создают блюдо, которое не стыдно подать к любому столу.

Что понадобится

Для котлет: пшено — 200 г, вода — 360 мл, лук репчатый — 1 шт. (средняя), морковь — 1 шт. (крупная), кабачок (цукини) — 150 г, стебель сельдерея — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, яйцо — 1 шт., творог — 150 г, сыр твердый — 70 г, масло оливковое — 3 ст. л., куркума — 1 ч. л., паприка копченая — 1 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу. Для подачи: сметана или греческий йогурт, зелень.

Как я его готовлю

Пшено тщательно промываю, заливаю подсоленной водой и варю под крышкой на медленном огне около 30 минут до полного впитывания жидкости, затем остужаю. Лук и чеснок мелко рублю, морковь и кабачок натираю на крупной терке, сельдерей нарезаю мелким кубиком. На разогретой сковороде с частью масла пассерую лук с чесноком до прозрачности, добавляю морковь, кабачок и сельдерей. Всыпаю куркуму и паприку, обжариваю овощи 3-4 минуты до мягкости. В объемной миске соединяю готовую пшенную кашу, овощную зажарку, творог, тертый сыр и яйцо. Тщательно вымешиваю массу до однородности, солю и перчу по вкусу. Смачиваю руки водой и формирую 12 аккуратных котлет. Обжариваю их на хорошо разогретой сковороде с оставшимся маслом с обеих сторон до появления румяной, хрустящей корочки. Подаю сразу, горячими, со свежей сметаной и зеленью.

