Беру капусту и курицу: готовлю рулет в духовке — простой рецепт, который удивляет вкусом

Беру капусту и курицу: готовлю рулет в духовке — простой рецепт, который удивляет вкусом

Этот рулет — настоящая находка, когда хочется приготовить что-то необычное из простых продуктов. Капуста, курица и немного сыра — а в итоге получается сочная ароматная закуска, которую не стыдно поставить даже на праздничный стол.

Нежный капустный корж и сочная куриная начинка отлично сочетаются, а готовится все намного проще, чем кажется.

Ингредиенты: капуста — 400–450 г, яйца — 5 шт., сыр — 80–100 г, куриный фарш — 450–500 г, лук — 1 шт., соль, перец, специи по вкусу (куркума — щепотка, сушеный чеснок — 1/2 ч. л., сушеный укроп — 1 ч. л.).

Капусту мелко шинкуем. Яйца смешиваем с солью, перцем, специями и тертым сыром, затем добавляем капусту и хорошо перемешиваем. Массу распределяем по противню с пергаментом и запекаем при 180 °C около 10–15 минут до легкой румяности.

Тем временем в куриный фарш добавляем измельченный лук, соль и перец, перемешиваем. Достаем капустный корж, равномерно распределяем начинку и аккуратно сворачиваем рулетом с помощью пергамента. Заворачиваем в фольгу и запекаем еще 25–30 минут при 180 °C.

