Пирог пасхальный «Русские узоры» с капустой — нежное слоеное тесто и сочная начинка. Празднично, сытно, красиво

Беру готовое слоеное тесто, свежую капусту, вареные яйца и зелень — и через 40 минут на столе румяный слоистый пирог с сочной начинкой, который достоин праздничного стола. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для Пасхи, особенно для тех, кто не ест мяса.

Получается обалденная вкуснятина: тонкое хрустящее тесто, а внутри — нежная капуста с яйцами, зеленью и легким сливочным ароматом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 500 г белокочанной капусты, 3 вареных яйца, луковица, 50 г сливочного масла, пучок укропа, соль и перец по вкусу, яйцо для смазывания. Капусту тонко нашинкуйте, обжарьте на сливочном масле с луком до мягкости.

Яйца нарежьте кубиками, зелень мелко порубите. Смешайте капусту с яйцами и зеленью, посолите, поперчите. Тесто раскатайте, выложите начинку, накройте вторым пластом, защипните края. Сделайте проколы вилкой, смажьте яйцом. Выпекайте при 180 °С 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым — этот пирог станет украшением вашего пасхального стола.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.