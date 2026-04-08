Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 14:30

Пирог пасхальный «Русские узоры» с капустой — нежное слоеное тесто и сочная начинка. Празднично, сытно, красиво

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру готовое слоеное тесто, свежую капусту, вареные яйца и зелень — и через 40 минут на столе румяный слоистый пирог с сочной начинкой, который достоин праздничного стола. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для Пасхи, особенно для тех, кто не ест мяса.

Получается обалденная вкуснятина: тонкое хрустящее тесто, а внутри — нежная капуста с яйцами, зеленью и легким сливочным ароматом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 500 г белокочанной капусты, 3 вареных яйца, луковица, 50 г сливочного масла, пучок укропа, соль и перец по вкусу, яйцо для смазывания. Капусту тонко нашинкуйте, обжарьте на сливочном масле с луком до мягкости.

Яйца нарежьте кубиками, зелень мелко порубите. Смешайте капусту с яйцами и зеленью, посолите, поперчите. Тесто раскатайте, выложите начинку, накройте вторым пластом, защипните края. Сделайте проколы вилкой, смажьте яйцом. Выпекайте при 180 °С 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым — этот пирог станет украшением вашего пасхального стола.

Проверено редакцией
Читайте также
Семья и жизнь
3 рецепта глазури для кулича: от классики до быстрой на желатине
Общество
Забыла про драники: эти капустные оладьи без муки получаются сочнее, нежнее и тают во рту
Общество
Забыла о дрожжах и долгой расстойке: этот сырный пирог на кефире готовится за 20 минут, вкуснее осетинского и хачапури
Семья и жизнь
Забудьте о белых шапках: рецепты праздничной цветной помадки для куличей
Общество
Религиовед перечислила пасхальные запреты
рецепты
капуста
пироги
кулинария
Пасха
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Газпром нефть» провела выездные медосмотры для коренных жителей Ямала
Зеленский выступил с экстренным обращением к России
Психолог объяснила, как стоит относиться к ревности
Раскрыты подробности уголовного дела «мэра-недельки»
Умер бывший тренер баскетбольного клуба ЦСКА
«Исключений не будет»: Трамп поставил жесткий ультиматум союзникам Ирана
Названы вероятные сроки освобождения Славянска и Краматорска
Россия отвергла инициативу ООН по переходу на чистую энергетику
Жительнице Крыма вынесли приговор за нападение на спящего сожителя с ножом
Диетолог ответила, почему опасно переедать на ночь
ЦАХАЛ нанесла «самый мощный удар» по всему Ливану
Диетолог раскрыла, чем лучше всего покрасить яйца на Пасху
ФСИН опровергла информацию о побеге шести заключенных в Чувашии
Онищенко объяснил, почему четвертая стадия рака пока остается приговором
Суд вернул похищенные на строительстве фортификаций миллионы
Слова о Путине, процедуры омоложения, разводы: как живет Галина Данилова
Трамп наметил курс в отношениях с Ираном
Ученый объяснил, почему бобры полезны для окружающей среды
«Не секрет»: Захарова назвала страну-лидера по черной трансплантологии
Теннисист Медведев потерпел самое сокрушительное поражение в карьере
Дальше
Самое популярное
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.