Жду лета ради пирога с черешней и миндальным кремом — летняя классика в элегантном исполнении

Черешня — королева летнего стола, и этот пирог создан, чтобы подчеркнуть ее чистый, сладкий вкус. В отличие от вишни, она почти не дает сока, что позволяет добиться идеальной текстуры.

Что понадобится

250 г муки, 150 г охлажденного сливочного масла, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 3-4 ст. л. ледяной воды. 500-600 г черешни без косточек, 2-3 ст. л. сахара. 250 мл сливок 33%, 50 г миндального печенья.

Как я готовлю

Муку с солью и 1 ст. л. сахара просеиваю. Нарезаю масло кубиками, рублю с мукой в крошку. Вливаю ледяную воду, собираю тесто в шар. В холодильник на 30 минут. Раскатываю в круг 5 мм, перекладываю в форму 24-26 см, формирую бортики, накалываю вилкой.

Черешню выкладываю плотным слоем на тесто, посыпаю оставшимся сахаром. Выпекаю при 200°C 50-60 минут до золотистого цвета. Полностью остужаю в форме.

Сливки взбиваю до пиков. Печенье измельчаю в крошку, аккуратно вмешиваю в сливки. Убираю крем в холодильник на 20-30 минут. Распределяю по остывшему пирогу.

