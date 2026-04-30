30 апреля 2026 в 14:30

Беру банку тунца, тру яйца на терке и в лаваш — рулет за 5 минут сытнее салата оливье и в три раза быстрее

Это гениально простой рецепт для тех случаев, когда нужно накормить семью или неожиданных гостей, а времени в обрез. Никакой варки овощей, никакой нарезки соломкой — просто открыл банку, натер яйца и завернул в лаваш.

Получается потрясающе вкусное блюдо: хрустящий снаружи рулет с золотистой корочкой и невероятно сочной, сытной начинкой внутри. Тунец дает нежную рыбную нотку, яйца добавляют привычный вкус оливье, а лаваш, обжаренный до хруста, заменяет и хлеб, и корж. Это идеальный перекус на работу, в школу или на пикник — он не разваливается, его удобно есть руками, и он вкуснее любого магазинного сэндвича.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка консервированного тунца в собственном соку или масле (180-200 г), 2 вареных яйца, 1 тонкий армянский лаваш, 2 ст. ложки майонеза или сметаны, пучок зеленого лука или петрушки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Тунец разомните вилкой в миске. Яйца натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите. Смешайте тунец, яйца, зелень, майонез, соль и перец. Начинку равномерно распределите по лавашу. Сверните плотный рулет. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте рулет со всех сторон по 1 минуте до хрустящей корочки. Подавайте горячим или теплым — раз, и готово!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Беру пачку творога и щепотку ванилина — через 15 минут на столе сырные палочки с яблоком: хрустящие снаружи и тягучие внутри, как облако
Общество
Беру пачку творога и щепотку ванилина — через 15 минут на столе сырные палочки с яблоком: хрустящие снаружи и тягучие внутри, как облако
Добавляю два яйца к брикету творога — и вместо сырников подаю пышные творожные блины
Общество
Добавляю два яйца к брикету творога — и вместо сырников подаю пышные творожные блины
Завтрак из яиц и творожного сыра — рулетики с песто за 5 минут, нежные, сочные, готовятся без духовки
Общество
Завтрак из яиц и творожного сыра — рулетики с песто за 5 минут, нежные, сочные, готовятся без духовки
Раскрыл всю прелесть рисовой бумаги — готовлю ленивые рулетики с тягучим сыром
Общество
Раскрыл всю прелесть рисовой бумаги — готовлю ленивые рулетики с тягучим сыром
Разминаю консервы тунца с огурцом и яйцом — в лаваш. Бюджетный рулет на праздник — вкуснее, чем с красной рыбой
Общество
Разминаю консервы тунца с огурцом и яйцом — в лаваш. Бюджетный рулет на праздник — вкуснее, чем с красной рыбой
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерматолог ответила, могут ли веснушки спровоцировать развитие рака
В Прикамье объяснили, почему перевели школьников в соседнее село
В ГД ответили, почему зумеры нацелены на зарплату более 100 тыс. рублей
Гендиректора «Автодора» будут судить в Москве
Белгород, расставание с Антипенко, двое детей: как живет Юлия Такшина
Экс-глава РЭО Денис Буцаев покинул Россию после вызова на допрос
Зеленский снова продлил мобилизацию
Бывшая вице-губернатор Кубани может сесть на пять лет
Путин поблагодарил участников СВО из малых народов
Путин подчеркнул вклад малых народов в победу в ВОВ
Назван артист, которого можно считать русским Рики Мартином
Песков озвучил позицию Кремля по принадлежности Донбасса и Новороссии
VK Tech представил платформу для разработки и запуска ИИ-агентов
Росгвардия задержала подростка за попытку поджога в Подмосковье
Путин посетил выставку «Герои спецоперации» в московском «Манеже»
Раскрылись обстоятельства смерти писателя Кротова
Генерал назвал возможные точки запуска дронов ВСУ по Пермскому краю
Пассажир авиарейса пойдет под суд за нападение на полицейского
Долина выбивает через суд 176 млн рублей
Меликов раскрыл масштабы гибели скота из-за паводков в Дагестане
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

