Беру банку тунца, тру яйца на терке и в лаваш — рулет за 5 минут сытнее салата оливье и в три раза быстрее

Это гениально простой рецепт для тех случаев, когда нужно накормить семью или неожиданных гостей, а времени в обрез. Никакой варки овощей, никакой нарезки соломкой — просто открыл банку, натер яйца и завернул в лаваш.

Получается потрясающе вкусное блюдо: хрустящий снаружи рулет с золотистой корочкой и невероятно сочной, сытной начинкой внутри. Тунец дает нежную рыбную нотку, яйца добавляют привычный вкус оливье, а лаваш, обжаренный до хруста, заменяет и хлеб, и корж. Это идеальный перекус на работу, в школу или на пикник — он не разваливается, его удобно есть руками, и он вкуснее любого магазинного сэндвича.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка консервированного тунца в собственном соку или масле (180-200 г), 2 вареных яйца, 1 тонкий армянский лаваш, 2 ст. ложки майонеза или сметаны, пучок зеленого лука или петрушки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Тунец разомните вилкой в миске. Яйца натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите. Смешайте тунец, яйца, зелень, майонез, соль и перец. Начинку равномерно распределите по лавашу. Сверните плотный рулет. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте рулет со всех сторон по 1 минуте до хрустящей корочки. Подавайте горячим или теплым — раз, и готово!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.