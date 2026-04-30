Школьники будут изучать ДНК России

Новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России» будет включен в программу средних классов во всех российских школах с 2026/27 учебного года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Курс разработан по прямому поручению президента страны.

С 2026/27 учебного года во всех школах страны в программу 5-7-х классов будет включен новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России). Он разработан по поручению президента РФ и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей, — рассказали в ведомстве.

Внедрение дисциплины будет проходить поэтапно: пятиклассники начнут обучение со второго полугодия 2026/27 года, а позже предмет появится у 6-х и 7-х классов. Учебная нагрузка составит 17 часов для младшей группы и по 34 часа в год для старших параллелей. Для полноценной реализации программы учебные заведения будут обеспечены всеми необходимыми профильными пособиями.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ведомство уменьшило количество учебных часов по обществознанию в школах. Новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2027 года. В 9-м и 11-м классах на предмет отведется по одному часу в неделю, а в 10-м классе изучение обществознания увеличат до двух часов с более практико-ориентированной программой.