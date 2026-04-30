30 апреля 2026 в 15:45

Учитель прокомментировал запрет на досмотр школьников перед ЕГЭ

Учитель Казаков: запрет на досмотр детей перед ЕГЭ не снизит их уровень стресса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Запрет на досмотр школьников перед сдачей ЕГЭ не снизит их общий уровень стресса, заявил в беседе с «Москвой 24» педагог и председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков. По его словам, проблему ущемления прав учащихся во время сдачи экзаменов нужно решать комплексно.

[Досмотр] — неприятная процедура, которая иногда происходит очень бесцеремонно, и, естественно, этого не должно быть. [Принятые изменения] — это попытка урегулировать ситуацию, чтобы меньше было эксцессов с нарушением личных границ учащихся. В такой системе должен быть комплексный подход, а не одна небольшая поправка, — высказался Казаков.

По его мнению, прежде всего нужно повышать культуру обучения и популяризовать идею важности знания как такового, а не поощрять формальную погоню за успехами и «корочками». Эксперт добавил, что на учителях — организаторах ЕГЭ лежит ответственность в виде штрафов за разного рода нарушения. В связи с этим они тщательно следят за обстановкой на экзаменах.

Ранее Рособрнадзор запретил досмотр участников ЕГЭ-2026. Школьники в добровольной форме должны сдавать все вещи перед началом экзамена. По рекомендации ведомства, организаторы и сотрудники, которые следят за порядком, не имеют права прикасаться к сдающим и их вещам.

