Кабмин обязал нефтяные компании удерживать цены на бензин в 2026 году

Кабмин обязал нефтяные компании удерживать цены на бензин в 2026 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о заключении специальных соглашений между правительством и нефтяными компаниями для стабилизации внутреннего рынка, сообщает ТАСС. Согласно документу, Минэнерго и ФАС определят с производителями четкие объемы поставок топлива, необходимые для удовлетворения национального спроса.

Соглашениями будут регулироваться объемы обеспечения внутреннего рынка моторного топлива и розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2026 году с учетом ожидаемого уровня инфляции, — подчеркнули в кабмине.

Данная инициатива направлена на предотвращение резких скачков стоимости горючего и обеспечение энергетической безопасности страны в долгосрочной перспективе. Особое внимание уделяется поддержанию достаточных запасов нефтепродуктов в периоды сезонных пиков потребления и во время проведения масштабных сельскохозяйственных работ. Реализация постановления позволит гарантировать предсказуемость цен на заправках для граждан, удерживая их рост в рамках плановых инфляционных показателей.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что за время кризиса на Ближнем Востоке мировой рынок недополучил суммарно около 600 млн баррелей нефти. По его информации, в суточном выражении потери достигают около 10-12 млн баррелей нефти.