Трамп объяснил, почему он не хочет носить бронежилеты

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует использовать бронежилет, несмотря на обсуждение вопросов его безопасности, передает пресс-служба Белого дома. Он пояснил, что такое решение связано с тем, что броня толстит его.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп отметил, что не хотел бы выглядеть заметно тяжелее из-за защитного снаряжения. По его словам, он сомневается, что смог бы чувствовать себя комфортно в таком виде. Также американский лидер добавил, что не думает о возможных покушениях на свою жизнь, заявив об удовлетворенности работой Секретной службы.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе на торжественном ужине в отеле Washington Hilton, где присутствовал Трамп, забронировал номер за день до происшествия. По информации зарубежных СМИ, это дало ему возможность лучше изучить здание.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что подозреваемого в стрельбе на ужине в Вашингтоне с участием Трампа Коула Аллена могли нанять представители Демократической партии США. По словам эксперта, этот инцидент в итоге выгоден главе Белого дома, поскольку он предстает в роли жертвы со стороны элит так называемого глубинного государства.