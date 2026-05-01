ПВО России уничтожила почти 10 тыс. беспилотников ВСУ за месяц

Фрагмент украинского БПЛА, который залетел в воздушное пространство Латвии и потерпел крушение в Краславском районе

За апрель 2026 года средства противовоздушной обороны уничтожили 9372 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России, передали «Известия» данные Минобороны РФ. Больше всего целей сбито 6 апреля, в тот день было ликвидировано 693 единицы.

Также 571 беспилотник был перехвачен 30 апреля. В ведомстве отметили, что большая часть атак направлена на европейскую часть страны.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал, что в перспективе появится решение, которое поможет противостоять «рою дронов». По его словам, справиться с БПЛА можно лишь благодаря искусственному интеллекту и современным компьютерам. Он также отметил, что специалисты в сфере БПЛА станут в будущем основой военной элиты. Все, кто работает над улучшением дронов, делают важную работу.

До этого заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров пожаловался, что часть отрядов украинской армии, которые должны бороться с дронами ВС РФ, продемонстрировали себя не с лучшей стороны. Так, в одной из областей из 28 экипажей 24 за год не сбили ни одного дрона.