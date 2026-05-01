В России вступил в силу запрет на вывоз слитков золота

В России вступил в силу запрет на вывоз аффинированного золота в слитках массой более 100 граммов, говорится в указе президента РФ Владимира Путина. Нововведение вступило в силу с 1 мая 2026 года.

Ограничение распространяется на физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Однако вывоз золота допускается в страны Евразийского экономического союза через международные аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Кневичи при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты.

Разрешается вывоз слитков в государства, которые не являются членами ЕАЭС, через эти же аэропорты при наличии разрешения. Исключения распространяются как на юридических лиц, так и на индивидуальных предпринимателей.

В прошлом году Центральный банк России выступил против введения ограничений на вывоз золота физическими лицами. По мнению зампреда ЦБ Алексея Гузнова, меры могут негативно повлиять на трансграничные расчеты.