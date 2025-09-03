ЦБ России выступил против ограничений на вывоз золота физлицами ЦБ России: запрет на вывоз золота может навредить трансграничным расчетам

Центральный банк России выступил против введения ограничений на вывоз золота физическими лицами. По мнению зампреда ЦБ Алексея Гузнова, такие меры могут негативно повлиять на трансграничные расчеты, сообщает РБК.

Чем является сейчас золото, которое вывозится, с точки зрения практики? Способ расчетов. Нам нужно поддерживать расчеты, которые позволяют в том числе критический импорт завозить в страну, — сказал Гузнов на Восточном экономическом форуме.

Ранее депутат Мособлдумы Александр Волнушкин заявил, что в России нужно ввести золотой стандарт пенсии, чтобы пожилые граждане хранили свои накопления в золоте. По его мнению, это позволит избежать инфляционных рисков.

Парламентарий пояснил, что эта мера предполагает фиксирование отчислений с зарплаты работающих граждан в курсе золота на текущий момент. Аналогичным образом в золоте оставляют и пенсионные накопления. Эта практика будет максимально справедливой, заключил парламентарий.

В начале августа цена на золото превысила $3,5 тысячи (более 270 тысяч рублей) за тройскую унцию впервые с 22 апреля этого года. Эта стоимость касается контрактов на драгметалл с поставкой в декабре.