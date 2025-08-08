Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 10:09

Цена на золото достигла рекордного показателя

Цена на золото превысила $3,5 тысячи за тройскую унцию впервые с 22 апреля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цена на золото превысила $3,5 тысячи (более 270 тысяч рублей) за тройскую унцию впервые с 22 апреля этого года, следует из данных биржи Comex. Эта стоимость касается контрактов на драгметалл с поставкой в декабре.

По данным на 01:03 мск, золото подорожало на 2,62%, до $3534,10 за тройскую унцию. При этом в 01:25 мск показатель стал расти медленнее — на 1,4%.

Ранее аналитики издания Berliner Zeitung сообщили, что западные страны не в силах помешать России в торговых операциях благодаря ее обширным золотым запасам. В этом году резервы драгоценного металла в РФ достигли рекордно высокого уровня.

По мнению журналистов, европейские и американские санкции оказались не в силах препятствовать обогащению РФ. Только с января по май 2025 года золотые запасы страны увеличились на 11,7%, их общая стоимость составила $71,3 млрд. Причиной успеха стала давняя стратегия Москвы по увеличению резервов драгметаллов, которая позволила уменьшить зависимость страны от иностранных финансовых систем.

России оказался выгоден рост цен на золото на мировом рынке, подчеркнули журналисты. Во времена геополитической нестабильности инвесторы обращаются к драгоценным металлам как к «надежной гавани».

