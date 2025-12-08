Дозачистка Красноармейска и освобождение ДНР: успехи ВС РФ к утру 8 декабря

Российские войска уверенно продвигаются на Купянском направлении, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, когда поздравлял военных с освобождением населенного пункта Кучеровка в Харьковской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 8 декабря?

ВС РФ продвигаются на ключевом направлении в зоне СВО

Белоусов также поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач, передает пресс-служба Минобороны России.

«Глава российского военного ведомства отметил, что военнослужащие, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, уверенно продвигаются вперед на Купянском направлении, приближая день общей победы», — сказано в сообщении.

Глава министерства также выразил уверенность, что стойкость и профессионализм российских солдат обеспечат безопасность государства. Белоусов подчеркнул, что имена воинов, погибших в борьбе за национальные интересы, навсегда останутся примером любви к Родине.

Пушилин рассказал о дозачистке Красноармейска

Дозачистка сил ВСУ проходит в Красноармейске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на канале в МAX. По его словам, там будут выявляться спрятавшиеся, переодевшиеся солдаты противника.

«В Красноармейске еще проходит дозачистка, но какие-то еще, наверное, спрятавшиеся, переодевшиеся представители вооруженных формирований Украины еще будут выявляться», — указал Пушилин.

ПВО сбила 17 украинских дронов

Российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 17 украинских БПЛА за пять часов, передает пресс-служба Минобороны России. Уточняется, что семь из них рухнули на территории Ростовской области.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Ростовской области, по четыре — над территориями Белгородской и Воронежской областей, по одному БПЛА — над территорией Брянской области и над акваторией Черного моря», — сказали в военном ведомстве.

Белоусов поздравил солдат с освобождением Кучеровки

Командование и личный состав 1486-го гвардейского мотострелкового полка и 121-го мотострелкового полка успешно выполняют боевые задачи, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе их поздравления с освобождением населенного пункта Кучеровка Харьковской области. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, военнослужащие уверенно продвигаются на Купянском направлении, приближая день общей победы.

«Имена воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Отчизне», — отметил он.

ВС РФ продвигаются к Константиновке ДНР с еще одного направления

Вооруженные силы России, освободив Безымянное и Клиновое, стали продвигаться к Константиновке с востока и северо-востока, заявил Пушилин в своем канале в Max.

«На Константиновском направлении освободили населенные пункты Клиновое и Безымянное, что позволяет продвигаться уже еще с одного направления к Константиновке — это с востока и с северо-востока», — сказал он.

