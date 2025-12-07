ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 декабря 2025 в 23:43

Названо число БПЛА, сбитых над Россией за пять часов

МО РФ: над Россией сбили 17 БПЛА за пять часов

ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 17 украинских БПЛА за пять часов, передает пресс-служба Минобороны России. Уточняется, что семь из них рухнули на территории Ростовской области.

С 18:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Ростовской области, по четыре — над территориями Белгородской и Воронежской областей, по одному БПЛА — над территорией Брянской области и над акваторией Черного моря, — сказали в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что за три часа дежурные средства ПВО уничтожили 44 беспилотника ВСУ. По данным Минобороны Российской Федерации, атаке противника подверглось пять областей страны. Главный удар пришелся на Курскую область. Над ее территорией сбили 30 дронов.

До этого сообщалось, что в Сватово в ЛНР украинский беспилотник атаковал территорию центральной городской больницы. Как сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу местного Минздрава Наталию Пащенко, пациенты не пострадали, один медработник получил контузию.

