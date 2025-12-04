Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 16:24

Дрон ВСУ ударил по российской больнице

Медик пострадал при ударе дрона ВСУ по больнице в ЛНР

Дрон ВСУ Дрон ВСУ Фото: Социальные сети
В Сватово в ЛНР украинский беспилотник атаковал территорию центральной городской больницы, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу местного Минздрава Наталию Пащенко. Пациенты не пострадали, один медработник получил контузию.

Поврежден фасад здания и остекление. Никто из пациентов, находящихся в медучреждении, чудом не пострадал. Контузию получил медик. Предварительно, повреждены четыре двери, 22 окна и стены здания, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Севастополе врачи лечат девочку, пострадавшую при атаке дронов ВСУ в парке. Развожаев рассказал, что она находится в крайне тяжелом и нестабильном состоянии после перенесенных ночью операций. Он добавил, что специалисты готовят ребенка к перевозке в московскую больницу. Это станет возможным после того, как ее состояние стабилизируется.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска намеренно ударили БПЛА по легковому автомобилю в Алешкинском округе. В результате погибли двое мужчин. Кроме того, ранена 68-летняя женщина.

