01 декабря 2025 в 09:46

Стало известно о состоянии девочки, раненной при атаке ВСУ на Севастополь

Развожаев: пострадавшая при атаке ВСУ на Севастополь девочка в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Девочка, пострадавшая в результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, находится в критическом состоянии, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Подростка ранило осколками сбитой воздушной цели в парке Победы вечером 30 ноября.

Ночью врачи провели ряд операций, состояние девочки, пострадавшей от атаки ВСУ на Севастополь, оценивается специалистами как крайне тяжелое и нестабильное, — прокомментировал Развозжаев.

Губернатор также отметил, что медицинские специалисты готовят девочку к перевозке в московскую больницу. Это станет возможным в случае, если состояние подростка стабилизируется.

Ранее Развожаев сообщил, что российские системы ПВО в Севастополе начали отражать атаку беспилотников ВСУ. Спасатели призвали жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных зонах.

До этого в Краснодарском крае обломки беспилотника ВСУ повредили три частных дома и вышку сотовой связи в посёлке Ильский. Пострадавших в результате произошедшего нет.

