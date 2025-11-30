ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь

Российская ПВО в Севастополе отражает атаку беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По предварительным данным, гражданские объекты не получали повреждений.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По информации Спасательной службы Севастополя к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, — сказано в публикации.

Все экстренные службы города действуют в режиме повышенной боеготовности, отметил Развожаев. Спасатели призывают граждан сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

Ранее российские системы противовоздушной обороны за три часа сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа в четырех регионах России. Атака была проведена в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени и затронула Орловскую, Белгородскую, Ростовскую области и Республику Калмыкия. Все вражеские аппараты были успешно перехвачены и уничтожены.

Также 29 ноября с 18:00 до 23:00 по московскому времени российские силы ПВО нейтрализовали 21 украинский беспилотник: восемь над Белгородской областью, один над Орловской, еще один над Ростовской и 11 над Черным морем.