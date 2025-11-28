День матери
28 ноября 2025 в 20:55

Российская ПВО спасла регионы от налета украинских дронов

Минобороны России: ПВО сбила 12 украинских БПЛА над четырьмя регионами

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские средства ПВО за три часа сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атака длилась с 17:00 до 20:00 по московскому времени и затронула Орловскую, Белгородскую, Ростовскую области и Республику Калмыкия. По данным ведомства, все цели были перехвачены.

В период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Орловской области, три БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Ростовской области, два БПЛА — над территорией Республики Калмыкия, — говорится в сообщении.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали три автозаправочные станции на севере Луганской Народной Республики, в том числе в Старобельском и Белокуракинском округах. В результате ударов были повреждены фасады зданий, однако возгораний и более серьезных последствий удалось избежать.

Позднее Минобороны сообщило об атаке ВСУ беспилотниками по четырем регионам страны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 13 воздушных целей над Брянской, Курской, Ростовской, Орловской областями и акваторией Азовского моря.

