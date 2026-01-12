Украинские командиры перед отправкой на фронт отнимали у мобилизованных все, включая телефоны и даже семейные фотографии, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Виктор Кушнир. По его словам, офицеры ВСУ собственноручно удаляли снимки с гаджетов.

Вообще, у нас даже с телефона поудаляли семейные фотографии. К нам приезжали то ли эсбэушники, то ли [кто-то еще] — я не знаю, кто они такие. Они приезжали, они телефон полностью прошивали, когда мы уже должны были ехать на Сумы, — сказал он.

При этом цензура не ограничилась цифровыми носителями. Как сообщил пленный, у солдат отобрали и распечатанные снимки близких, которые те хранили в документах.

Ранее взятый в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Сорокин сообщил, что украинским солдатам приказывали не укрываться от российских БПЛА и продвигаться вперед по открытой местности, чтобы быть всегда на связи. По его словам, нарушение этого приказа приводило к атаке бойцов своими же и к гибели личного состава. В качестве примера Сорокин привел случай в Красноармейске, когда их командир убил одного пожилого солдата.