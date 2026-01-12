Наступление ВС РФ в Донбассе 12 января: события у Славянска и Краматорска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию на разных военных направлениях в Донбассе. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 12 января 2026 года, что сейчас происходит у Покровска (Красноармейска), Мирнограда (Димитрова), Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска, Константиновки, Северска, Красного Лимана, Доброполья?

Бои и события в Донбассе в понедельник, 8 января: обстановка на фронте сегодня

«На Красноармейском направлении ожесточенные встречные бои на рубеже Новоподгороднего — Новониколаевки. Армия России развивает наступление севернее Удачного. Здесь наши вышли к балке Матюшина в районе дороги на Сергеевку, завязав бои за село. В Гришино линия фронта пока без изменений: противник перестал контратаковать, но бьет по российским позициям беспилотниками и минометами. Российская артиллерия наносит удары по укрепленным блиндажам и окопам ВСУ в лесах вдоль ж/д от Родинского к Дорожному. Эти оборонительные позиции ВСУ серьезно тормозят наше продвижение южнее Белицкого. Выше по фронту Ивановка в серой зоне, как и половина Дорожного. Наши закрыли карман восточнее Вольного, развивают наступление севернее Шахово по направлению к Кучерову Яру. От Софиевки продвинулись на 1,5 км по дороге на Новопавловку. Есть успехи на юге Торского и севернее Русина Яра», — пишет военный блогер Олег Царев.

По его словам, армия России развивает широкий охват Константиновки, на юге от города под контроль ВС РФ перешли все лесопосадки вокруг Клебан-Быкского водохранилища.

«Наши штурмуют Ильиновку, Бересток, Новодмитровку, продвигаются западнее Червоного. На Северском направлении ВС РФ контролируют половину Закотного, закрыли карман юго-западнее. В Озерном наши выдавливают противника на противоположный берег реки Северский Донец. На Краснолиманском направлении ВС РФ расширяют зону контроля на юге от Красного Лимана. Есть успехи в Яровой. Наши пробиваются к дороге на Александровку, продавливают оборону противника по направлению к Волчьему Яру. Восстановлен контроль над Редкодубом, хотя противник продолжает снимать видео с флагами, установленными дронами», — добавил Царев.

Фото: МО РФ

«Два майора» отметили, что активные наступательные действия ВС России продолжились у Красного Лимана, у Северска ВС РФ закрепляются на достигнутых позициях.

«Константиновская агломерация берется армией России в широкий охват, долгое сражение за эту застройку от Славянска до Константиновки может стать главным на СВО в 2026 году», — добавили авторы канала.

WarGonzo обратил внимание, что на Покровском (Красноармейском) направлении ВС РФ наступают на запад в Родинском.

«Сообщается о продвижении севернее Удачного — Молодецкого к Сергеевке. На Добропольском направлении войска РФ развивают наступление на север. ВС РФ продвигаются от Софиевки к Новопавловке, от Шахово к Кучерову Яру. Продолжаются бои в районе Нового Шахово. На Константиновском направлении войска РФ расширяют зону контроля западнее Степановки. В районе Веролюбовки и Марково ВС РФ продвигаются к Белокузьминовке. На Краснолиманском направлении войска РФ с боями продвигаются к дороге на Александровку. Сообщается об успехах в Яровой. ВС РФ наступают в Озерном, расширяют зону контроля на участке Платоновка — Резниковка. Продолжаются бои за Закотное», — добавили авторы канала.

В Минобороны РФ вчера заявили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.

«Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Никифоровка, Константиновка, Николаевка, Райское, Краматорск и Славянск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании и два склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.