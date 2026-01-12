В НАТО признали беспомощность немецкой ПРО Arrow 3 перед «Орешником» Die Welt: в НАТО усомнились в способности Arrow 3 сбить ракету «Орешник»

Немецкая система ПВО Arrow 3, скорее всего, оказалась бы неэффективной против ракеты «Орешник» или аналогичного оружия, пишет Welt со ссылкой на командование НАТО. Как отмечает издание, формально система могла бы предпринять попытку перехвата ракеты, запущенной по западным регионам Украины, однако расчеты специалистов и известные параметры этой модели свидетельствуют об обратном.

В кругах НАТО в ответ на вопрос о возможном перехвате «Орешника» указывают, что Arrow 3 пока обладает лишь так называемой начальной готовностью, то есть еще не полностью введена в строй, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что российский удар «Орешника» по Украине отбил у Запада желание вмешиваться в кризис. Система ПВО Киева оказалась практически бессильной против вооружения Москвы.

До этого профессор международных отношений в Инсбрукском университете Герхард Манготт заявил, что «Орешник» считается одним из самых опасных видов вооружения в мире. По мнению эксперта, комплекс развивает скорость свыше 12 тыс. километров в час и практически неуязвим для систем противовоздушной обороны.