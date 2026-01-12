Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 11:46

«Вынудили встать на колени»: Венгрия позлорадствовала над Западной Европой

Сийярто: Венгрия успешно справляется с аномальными холодами

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Суровая зима поставила Западную Европу на колени, но Венгрия избежала коллапса, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. В эфире программы «Час правды» он пояснил, что страна успешно справляется с аномальными холодами.

Венгрия продолжает функционировать в этих необычных погодных условиях, которые вынудили значительную часть Западной Европы встать на колени. Здесь не пришлось закрывать железнодорожные линии, не пришлось закрывать аэропорты, системы здравоохранения и образования работали, — сказал политик.

Ранее Сийярто выразил мнение, что Англия и Франция заинтересованы в продолжительном конфликте на Украине и рискуют спровоцировать войну с Россией. Он добавил, что Венгрия выступает против подобных инициатив и засилья военного фанатизма.

До этого политик заявил, что Будапешт продолжает настаивать на необходимости предоставления Киевом полного отчета о расходовании средств, выделенных Европейским союзом. Он пояснил, что недавний скандал в бывшей советской республике наглядно демонстрирует, что значительная часть денег ЕС, вероятно, была направлена на поддержание коррупционной системы.

Венгрия
политика
военные конфликты
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Московские врачи спасли пациента с крайне редким заболеванием ушей
«Флаг поставлен в коридоре»: в Гренландии могли закрыть консульство США
Пассажиров двух поездов эвакуировали из-за анонимных сообщений
«Признают в один голос»: в Эстонии забили тревогу из-за нехватки тиров
В ГД ответили, считается ли отправка сотрудника к психиатру дискриминацией
На Западе заявили об окончании «отдыха от истории» для Европы
Экс-тренер «Зенита» раскрыл, кто выиграл от обмена Дивеева на Гонду
В РКН ответили на вопрос о разблокировке Roblox в России
Трамп иронично высказался об обороноспособности Гренландии
Власти Украины захотели продлить мобилизацию и военное положение
Четыре района Курской области остались без света после удара БПЛА
Питомец из России стал триумфатором рейтинга Всемирной федерации кошек
Российский Су-75 Checkmate готовится к первому полету
Комитет ГД одобрил проект о служивших по контракту в ВС РФ иностранцах
Умер двукратный призер ЧМ по по гребле на байдарках и каноэ
Кинокритик оценил результаты премии «Золотой глобус»
Россиянам дали советы, как не стать жертвой «тихого увольнения»
Пациенты психбольницы чуть не сгорели при пожаре
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 января: где сбои в России
Раскрыто, сколько россиян имитируют занятость в первый рабочий день года
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.