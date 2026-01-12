«Вынудили встать на колени»: Венгрия позлорадствовала над Западной Европой Сийярто: Венгрия успешно справляется с аномальными холодами

Суровая зима поставила Западную Европу на колени, но Венгрия избежала коллапса, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. В эфире программы «Час правды» он пояснил, что страна успешно справляется с аномальными холодами.

Венгрия продолжает функционировать в этих необычных погодных условиях, которые вынудили значительную часть Западной Европы встать на колени. Здесь не пришлось закрывать железнодорожные линии, не пришлось закрывать аэропорты, системы здравоохранения и образования работали, — сказал политик.

Ранее Сийярто выразил мнение, что Англия и Франция заинтересованы в продолжительном конфликте на Украине и рискуют спровоцировать войну с Россией. Он добавил, что Венгрия выступает против подобных инициатив и засилья военного фанатизма.

До этого политик заявил, что Будапешт продолжает настаивать на необходимости предоставления Киевом полного отчета о расходовании средств, выделенных Европейским союзом. Он пояснил, что недавний скандал в бывшей советской республике наглядно демонстрирует, что значительная часть денег ЕС, вероятно, была направлена на поддержание коррупционной системы.