Стало известно о резком росте биржевых цен на газ в Европе Биржевые цены на газ в Европе стали расти на 2,6% с начала недели

Биржевые цены на газ в Европе с начала недели стали расти на 2,6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость топлива немного превышает $350 (27,3 тыс. рублей) за тысячу кубометров.

В частности, стоимость февральских фьючерсов по индексу TTF в начале торгов в понедельник, 12 января, равнялась $349,8 (27 364 рубля). В 10:08 мск этот показатель вырос до $350,5 (27 419 рублей). Отмечается, что средняя за 2025 года цена газовых фьючерсов на биржах Европы была немного выше $420 (32,8 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что цена на золото превысила свой исторический максимум и составила более $4,6 тыс. (около 360 тыс. рублей) за тройскую унцию. Стоимость серебра также побила рекорд — более $83 (6,4 тыс. рублей) за унцию.

До этого сообщалось, что компания «Газпром» установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Поставки топлива идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи с китайской корпорацией CNPC. Согласно условиям соглашения, суммарный объем поставок за весь срок действия договора превысит 1 трлн кубометров газа, а его общая стоимость составит $400 млрд (31,7 трлн рублей).