Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 11:35

Стало известно о резком росте биржевых цен на газ в Европе

Биржевые цены на газ в Европе стали расти на 2,6% с начала недели

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Биржевые цены на газ в Европе с начала недели стали расти на 2,6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость топлива немного превышает $350 (27,3 тыс. рублей) за тысячу кубометров.

В частности, стоимость февральских фьючерсов по индексу TTF в начале торгов в понедельник, 12 января, равнялась $349,8 (27 364 рубля). В 10:08 мск этот показатель вырос до $350,5 (27 419 рублей). Отмечается, что средняя за 2025 года цена газовых фьючерсов на биржах Европы была немного выше $420 (32,8 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что цена на золото превысила свой исторический максимум и составила более $4,6 тыс. (около 360 тыс. рублей) за тройскую унцию. Стоимость серебра также побила рекорд — более $83 (6,4 тыс. рублей) за унцию.

До этого сообщалось, что компания «Газпром» установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Поставки топлива идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи с китайской корпорацией CNPC. Согласно условиям соглашения, суммарный объем поставок за весь срок действия договора превысит 1 трлн кубометров газа, а его общая стоимость составит $400 млрд (31,7 трлн рублей).

Европа
газ
цены
показатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Московские врачи спасли пациента с крайне редким заболеванием ушей
«Флаг поставлен в коридоре»: в Гренландии могли закрыть консульство США
Пассажиров двух поездов эвакуировали из-за анонимных сообщений
«Признают в один голос»: в Эстонии забили тревогу из-за нехватки тиров
В ГД ответили, считается ли отправка сотрудника к психиатру дискриминацией
На Западе заявили об окончании «отдыха от истории» для Европы
Экс-тренер «Зенита» раскрыл, кто выиграл от обмена Дивеева на Гонду
В РКН ответили на вопрос о разблокировке Roblox в России
Трамп иронично высказался об обороноспособности Гренландии
Власти Украины захотели продлить мобилизацию и военное положение
Четыре района Курской области остались без света после удара БПЛА
Питомец из России стал триумфатором рейтинга Всемирной федерации кошек
Российский Су-75 Checkmate готовится к первому полету
Комитет ГД одобрил проект о служивших по контракту в ВС РФ иностранцах
Умер двукратный призер ЧМ по по гребле на байдарках и каноэ
Кинокритик оценил результаты премии «Золотой глобус»
Россиянам дали советы, как не стать жертвой «тихого увольнения»
Пациенты психбольницы чуть не сгорели при пожаре
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 января: где сбои в России
Раскрыто, сколько россиян имитируют занятость в первый рабочий день года
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.