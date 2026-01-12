Мирошник раскрыл предварительные данные по числу убитых в Селидово Мирошник: число убитых мирных жителей в Селидово составляет около 130 человек

Число жертв среди мирного населения в Селидово составляет около 130 человек, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник. По его словам, это предварительная цифра, она может расти в большую сторону.

Около 130 убитых украинскими боевиками мирных жителей в Селидово — лишь предварительная цифра, которая еще непременно будет уточняться, но, скорее всего, только в большую сторону, — сказал он.

Как отметил Мирошник, несмотря на то что российские войска освободили Селидово более года назад, ситуация там до сих пор остается крайне опасной. Город продолжает находиться в зоне непосредственной досягаемости фронта, что мешает работе следователей. В частности, серьезно затруднена работа по эксгумации тел погибших для установления обстоятельств их смерти.

Ранее дипломат заявил, что Киев фактически занимается планомерным уничтожением оставшихся в зоне конфликта граждан. Он сослался на свидетельства очевидцев, которые подтверждают, что их дома подвергаются целенаправленным бомбардировкам и поджогам со стороны ВСУ.