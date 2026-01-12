Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 11:54

Экс-спасатель предупредил об опасности сушки одежды на обогревателе

Экс-спасатель Бойко: сушка одежды на обогревателе может привести к пожару

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сушка одежды на обогревателе может привести к пожару, рассказал «Вечерней Москве» бывший сотрудник ГУ МЧС России по Московской области Виталий Бойко. Он отметил, что риск сохраняется вне зависимости от того, успела ли высохнуть ткань.

Не нужно сушить одежду на электрообогревателях. Если вещь мокрая, то вода с нее может попасть на терморегулятор или розетку и спровоцировать короткое замыкание. Если же вещь уже высохла, то она может перегреться и воспламениться, — рассказал Бойко.

Бывший спасатель подчеркнул, что обогреватели также нельзя ставить рядом с предметами, которые легко воспламеняются — например, занавесками. По его словам, в таком случае огонь может перекинуться на другие вещи в квартире.

Ранее физик Александр Курилов рассказал, что в осенне-зимний период для обогрева стандартной квартиры достаточно устройства мощностью до 1500 ватт. По его словам, при выборе конкретной модели следует обращать внимание на скорость прогрева, уровень шума, мобильность, воздействие на воздух и общую энергоэффективность прибора.

