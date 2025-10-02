Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 05:20

Россиянам объяснили, как правильно выбрать обогреватель на осень и зиму

Физик Курилов: устройство мощностью 1500 ватт поможет в обогреве квартиры зимой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В осенне-зимний период для обогрева стандартной квартиры достаточно устройства мощностью до 1500 ватт, заявил NEWS.ru заведующий учебно-научной лабораторией теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения кандидат физико-математических наук Александр Курилов. По его словам, при выборе конкретной модели следует обращать внимание на скорость прогрева, уровень шума, мобильность, воздействие на воздух и общую энергоэффективность прибора.

При выборе обогревателя на осенне-зимний период обратите внимание на скорость прогрева помещения, уровень шума, мобильность обогревателя, негативное воздействие на воздух, энергоэффективность, а также тип и площадь обогреваемого помещения. Например, для небольших помещений подойдут компактные обогреватели мощностью до 1500 ватт. Для больших — мощностью 2000 ватт и выше. Для экономии электроэнергии используйте конвекторы или инфракрасные обогреватели, а для создания атмосферы — электрические камины, — пояснил Курилов.

Он отметил, что на рынке представлено несколько основных типов обогревателей, каждый из которых имеет свои особенности. Например, по словам Курилова, самыми простыми являются конвекторы, которые нагревают воздух за счет естественной циркуляции. Физик добавил, что для эффективного и экономичного обогрева хорошо подходят масляные обогреватели, однако они медленнее выходят на рабочую мощность.

На рынке существует большой выбор обогревателей. Конвекторы — самый простой тип устройств. Воздух нагревается электрическим элементом и поднимается вверх, а на его место спускается холодный воздух благодаря конвекции. Инфракрасные обогреватели во время работы испускают излучение, поэтому могут использоваться на открытом воздухе. Масляные обогреватели — хороший выбор для эффективного и экономичного обогрева помещения. Однако нужно учесть, что они медленнее нагревают воздух и менее мобильны. Тепловентиляторы схожи по своему принципу с конвекторами, но оснащены вентилятором для более эффективного распределения тепла в помещении, вследствие чего более компактные, — резюмировал Курилов.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что использование слишком мощного обогревателя может привести к отключению электричества во всем подъезде. По его словам, прежде чем задействовать сильные отопительные приборы, стоит обратиться с официальным запросом в управляющую компанию.

отопление
советы
россияне
физики
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
