Россиянам рассказали, оштрафуют ли их за слишком мощный обогреватель Эксперт ЖКХ Бондарь: слишком мощный обогреватель может обесточить весь подъезд

Использование слишком мощного обогревателя может привести к отключению электричества во всем подъезде, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, прежде чем задействовать сильные отопительные приборы, стоит обратиться с официальным запросом в управляющую компанию.

В законах нет такого понятия, как «штраф за слишком мощный обогреватель». Однако ситуация не так проста, и ответственность все же может наступить, но по другим основаниям. Сетевая организация имеет право незамедлительно ввести ограничение режима потребления электроэнергии, если вы превышаете разрешенную для вашей квартиры мощность. В итоге свет гаснет не только в квартире с обогревателем, а на всем этаже или даже во всем подъезде, — пояснил Бондарь.

Эксперт отметил, что в данном случае могут сначала направить уведомление с требованием снизить потребление электроэнергии до допустимого уровня. По его словам, точную мощность, потребляемую квартирой, можно узнать из договора на электроснабжение или обратиться в электросетевую организацию.

Виновник, может, и не хотел ничего плохого, но по факту создал проблему для других семей. Еще хорошо, если просто выбило пробки. Но бывает, что из-за постоянных перегрузок начинает плавиться и искрить проводка в общем щитке. Здесь уже недалеко и до пожара, ответственность за который может лечь на того, кто создал эту перегрузку, — добавил Бондарь.

Он указал, что, по статье 1064 ГК РФ, соседи могут взыскать с виновника пожара стоимость ремонта и моральную компенсацию. По его словам, в судебной практике известны случаи взыскания с собственника до 3 млн рублей за ущерб от возгорания из-за неисправной проводки.

