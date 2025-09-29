Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 03:20

Россиянам рассказали, оштрафуют ли их за слишком мощный обогреватель

Эксперт ЖКХ Бондарь: слишком мощный обогреватель может обесточить весь подъезд

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Использование слишком мощного обогревателя может привести к отключению электричества во всем подъезде, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, прежде чем задействовать сильные отопительные приборы, стоит обратиться с официальным запросом в управляющую компанию.

В законах нет такого понятия, как «штраф за слишком мощный обогреватель». Однако ситуация не так проста, и ответственность все же может наступить, но по другим основаниям. Сетевая организация имеет право незамедлительно ввести ограничение режима потребления электроэнергии, если вы превышаете разрешенную для вашей квартиры мощность. В итоге свет гаснет не только в квартире с обогревателем, а на всем этаже или даже во всем подъезде, — пояснил Бондарь.

Эксперт отметил, что в данном случае могут сначала направить уведомление с требованием снизить потребление электроэнергии до допустимого уровня. По его словам, точную мощность, потребляемую квартирой, можно узнать из договора на электроснабжение или обратиться в электросетевую организацию.

Виновник, может, и не хотел ничего плохого, но по факту создал проблему для других семей. Еще хорошо, если просто выбило пробки. Но бывает, что из-за постоянных перегрузок начинает плавиться и искрить проводка в общем щитке. Здесь уже недалеко и до пожара, ответственность за который может лечь на того, кто создал эту перегрузку, — добавил Бондарь.

Он указал, что, по статье 1064 ГК РФ, соседи могут взыскать с виновника пожара стоимость ремонта и моральную компенсацию. По его словам, в судебной практике известны случаи взыскания с собственника до 3 млн рублей за ущерб от возгорания из-за неисправной проводки.

Ранее юрист Михаил Салкин предупредил, что за вынос крупных коробок на свалку после переезда возможен штраф в размере от одной до двух тысяч рублей. Он подчеркнул, что такую тару следует выбрасывать в специальные контейнеры.

ЖКХ
штрафы
россияне
отопление
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.