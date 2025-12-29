Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 10:23

Для автомобилистов подняли штраф за одно нарушение

Путин увеличил штраф за отсутствие автокресла для ребенка до 5 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В России ужесточили штрафы за перевозку детей без автокресел, следует из закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным. Теперь водителям вместо 3 тыс. рублей грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Кроме того, штраф для должностных лиц составит от 25 до 50 тыс., а для юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей. Для самозанятых водителей такси закон устанавливает штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что запуск фейерверка в подъезде может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. По его словам, за это правонарушение также могут применяться более мягкие меры, такие как штрафы и принудительные работы.

До этого в России ввели административную ответственность для операторов связи за обслуживание сим-карт, оформленных сверх лимита или после самозапрета абонента. Новые правила также затрагивают ошибки при проверке данных абонентов и передаче информации в государственные системы слежения. Изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

