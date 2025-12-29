Для автомобилистов подняли штраф за одно нарушение Путин увеличил штраф за отсутствие автокресла для ребенка до 5 тыс. рублей

В России ужесточили штрафы за перевозку детей без автокресел, следует из закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным. Теперь водителям вместо 3 тыс. рублей грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Кроме того, штраф для должностных лиц составит от 25 до 50 тыс., а для юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей. Для самозанятых водителей такси закон устанавливает штраф в размере 50 тыс. рублей.

