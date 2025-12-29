Джулия Робертс и Ричард Гир снимутся в «Красотке-2» Daily Mail: Робертс и Гир готовы вернуться к ролям в продолжении «Красотки»

Джулия Робертс и Ричард Гир предварительно согласились сняться в продолжении фильма «Красотка», сообщает издание Daily Mail. Спустя три с половиной десятилетия после премьеры оригинальной ленты голливудские звезды готовы вернуться к образам Вивьен и Эдварда.

На данный момент студия ведет работу над черновым вариантом сценария, который должен адаптировать историю под современные реалии и возраст актеров. По информации инсайдеров, официальные контракты еще не подписаны, однако принципиальное согласие от обеих сторон получено. Главным условием участия Гира и Робертс является качество драматургии, способное логично продолжить сюжет картины 1990 года. Примечательно, что ранее Джулия Робертс скептически относилась к идее сиквела, заявляя в интервью, что история утратила свою актуальность в контексте нынешнего времени.

Оригинальная «Красотка» стала одной из самых кассовых романтических комедий в истории кино, принеся Джулии Робертс мировую славу и номинацию на «Оскар». Поклонники ленты десятилетиями обсуждали возможность воссоединения дуэта, однако до текущего момента проект не выходил за рамки слухов.

