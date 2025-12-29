Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 11:42

Джулия Робертс и Ричард Гир снимутся в «Красотке-2»

Daily Mail: Робертс и Гир готовы вернуться к ролям в продолжении «Красотки»

Ричард Гир и Джулия Робертс в фильме «Красотка» Ричард Гир и Джулия Робертс в фильме «Красотка» Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/Global Look Press
Джулия Робертс и Ричард Гир предварительно согласились сняться в продолжении фильма «Красотка», сообщает издание Daily Mail. Спустя три с половиной десятилетия после премьеры оригинальной ленты голливудские звезды готовы вернуться к образам Вивьен и Эдварда.

На данный момент студия ведет работу над черновым вариантом сценария, который должен адаптировать историю под современные реалии и возраст актеров. По информации инсайдеров, официальные контракты еще не подписаны, однако принципиальное согласие от обеих сторон получено. Главным условием участия Гира и Робертс является качество драматургии, способное логично продолжить сюжет картины 1990 года. Примечательно, что ранее Джулия Робертс скептически относилась к идее сиквела, заявляя в интервью, что история утратила свою актуальность в контексте нынешнего времени.

Оригинальная «Красотка» стала одной из самых кассовых романтических комедий в истории кино, принеся Джулии Робертс мировую славу и номинацию на «Оскар». Поклонники ленты десятилетиями обсуждали возможность воссоединения дуэта, однако до текущего момента проект не выходил за рамки слухов.

Ранее сообщалось, что полный список номинантов на кинопремию «Золотой глобус» 2026 года стал доступен на официальном сайте премии. Можно ознакомиться с претендентами на ключевые номинации: лучший фильм, режиссура и актерская игра. Церемония пройдет 11 января 2026 года.

