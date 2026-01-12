Томаты‑обманщики: 4 сорта, которые не стоят вашего времени и сил — честный обзор

Хотите собрать вкусный урожай помидоров, а не разочароваться в конце сезона? Важно выбирать сорта не только по урожайности, но и по вкусовым качествам. Порой обилие плодов не компенсирует пресного вкуса — и труды оказываются напрасными. Опытный огородник Егор Потаенко поделился наблюдениями о сортах, которые лучше не сажать: они дают много помидоров, но разочаровывают на кухне.

Так, сорт «Рио Гранде» радует внешним видом, но вкус у плодов пустой, будто пластик — ни в салатах, ни в заготовках он не раскрывается. «Новичок» привлекает аккуратными оранжевыми плодами, однако на деле оказывается безвкусным, словно резина. «Красная стрела F1» дает ранний и щедрый урожай, но помидоры слишком водянистые и невзрачные на вкус.

«Перемога» тоже не оправдала ожиданий: жесткая кожица и грубая рыхлая мякоть не добавляют удовольствия от еды. Чтобы улучшить вкус помидоров, можно попробовать добавить сахар или соду — это работает даже с зимними овощами.

