«Не питать иллюзий»: Гуцан о грядущих проблемах коррупционеров

Генпрокуратура будет совершенствовать антикоррупционную работу, чтобы высокопоставленные лица и чиновники не считали, что они выше закона и правосудия, заявил глава ведомства Александр Гуцан. По его словам, которые приводит РБК, предстоит большая работа по возмещению ущерба и лишения активов тех, кто не гнушался зарабатывать на жизнь преступным путем.

Будем совершенствовать нашу антикоррупционную работу, чтобы ни высокие должности, ни связи не создавали у отдельных граждан иллюзию недосягаемости для правосудия. В этом контексте еще много предстоит сделать для возмещения причиненного нечистыми на руку чиновниками ущерба, лишения их денег и имущества, полученных преступным путем, — заявил он.

Ранее Гуцан рассказал, что с начала 2025 года по инициативе прокуроров утратили доверие и лишились должностей более 700 чиновников. По словам генпрокурора, сейчас рассматривается возможность введения временного запрета на занимание определенных должностей.

До этого Гуцан перечислил самые экзотические предметы, которые фигурировали в делах о взятках. В списке оказались массажное кресло, холодильный шкаф для вина и ортопедический матрас. При этом чаще всего взяткодатели предлагают автомобили, часы, ювелирные изделия, а также услуги: скидки, туристические поездки, ремонтные и строительные работы.