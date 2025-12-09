ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 10:53

Россиян пытались подкупить с помощью массажного кресла и шкафа для вина

Генпрокурор Гуцан: необычными взятками в РФ стали массажное кресло и матрас

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России самыми экзотическими предметами, которые фигурировали в делах о взятках, были массажное кресло, холодильный шкаф для вина и ортопедический матрас, рассказал ТАСС генпрокурор РФ Александр Гуцан. По его словам, для коррупционеров нет ничего необычного в подобных «подарках» — в ход идет все, что имеет ценность и пользуется спросом.

В качестве необычных могу привести примеры взяток в виде дорогого массажного кресла, винного холодильного шкафа и даже ортопедического матраса, — сказал Гуцан.

Помимо нестандартных предметов, взятки часто представляют собой автомобили, часы, ювелирные изделия, а также услуги: скидки, туристические поездки, ремонтные и строительные работы, отметил генпрокурор.

Чаще всего, по словам Гуцана, взятки даются наличными деньгами, а их средний размер достигает одного млн рублей. Генпрокурор также добавил, что текущий уровень коррупции в стране превысил средние показатели за последние пять лет.

Ранее Гуцан рассказал, что с начала текущего года по инициативе прокуроров утратили доверие и лишились должностей более 700 чиновников. По его словам, сейчас ведется работа по законодательному закреплению последствий таких увольнений, в частности, рассматривается возможность введения временного запрета на занимание определенных должностей.

