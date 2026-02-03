В Госдуме призвали проверить все мусорные заводы в России Депутат Делягин призвал проверить все заводы по переработке мусора в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обратился к генеральному прокурору РФ Александру Гуцану с просьбой проверить все мусороперерабатывающие заводы в России. В беседе с NEWS.ru он отметил, что это необходимо для прекращения вредного воздействия таких объектов на экологию и здоровье людей.

Необходимо провести проверку всех комплексов по переработке отходов в России и принять необходимые меры для того, чтобы они не разрушали окружающую среду и не наносили вред здоровью населения. В силу очевидной остроты и общего характера проблемы прошу [генпрокурора РФ Александра Гуцана] провести комплексную проверку всех функционирующих в настоящее время в России КПО и принять необходимые меры для того, чтобы они осуществляли переработку отходов, а не разрушение окружающей среды и здоровья населения России, — высказался Делягин.

Он отметил, что поводом для обращения стала ситуация вокруг комплекса «Нева» в Московской области. По его словам, к нему обратилась инициативная группа граждан, которые жалуются на регулярные невыносимые запахи от этого предприятия. Депутат добавил, что, по утверждениям жителей, вредные выбросы ощущают сотни тысяч человек в близлежащих населенных пунктах, включая Зеленоград.

Ко мне обратилась инициативная группа граждан. Они утверждают, что в результате деятельности комплекса переработки отходов «Нева», расположенного на территории городского округа Солнечногорск Московской области, к началу 2026 года жители близлежащих населенных пунктов (Зеленоград, Поварово и Голубое — более 300 тыс. человек) регулярно ощущают резкое ухудшение качества воздуха. От него жители Зеленограда просыпаются даже при закрытых окнах. Участники инициативной группы рассматривают данное воздействие как экологический геноцид коренного населения Московского региона, — резюмировал Делягин.

